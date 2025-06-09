Evlendikten sonra ortaokul ve liseyi bitirdi, 48 yaşında üniversite mezunu oldu

ERZURUM'da 3 çocuk annesi Sevim Karataş (48), evlendikten sonra açık öğretimle bitirdiği ortaokul ve liseden sonra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden mezun oldu. Katıldığı kurslarla öğrenmeye başladığı tezhip ve minyatür sanatlarında yaptığı eserleri mezuniyetinde sergileyen Karataş, "Üniversite okumak benim en büyük hedefimdi. Şimdi sırada yeni hayal ve hedeflerim var" dedi.

Sevim Karataş, ilkokulu bitirdikten sonra o dönem uygulanan başörtüsü yasağı nedeniyle ortaokul ve lise öğrenimine devam edemedi. Karakalem çalışması yapan ağabeyinden etkilenerek resme ilgi duyan Karataş, bir süre sonra Osmanlı Dönemi sanatları olan tezhip ve minyatürü öğrenmek istedi. Kurslara katılan ve boş vakitlerinde evinde çalışmaya devam eden Sevim Karataş, güzel sanatlar fakültesinde okuma hayalini gerçekleştirebilmek için ortaokul ve liseyi açık öğretimle bitirdi. 3 çocuk annesi, 2020 yılında lise diplomasını aldı. Girdiği ilk sınavda başarılı olan Karataş, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği yetenek sınavını da geçerek, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne başladı. Büyük merak duyduğu iki sanat dalında 4 yıl eğitim gören Sevim Karataş, okuluna sergiyle veda etti. Kendi imkanlarıyla yapmaya başladığı eserlerinin yanı sıra lisans eğitimi sırasında derslerinde hazırladığı 36 tezhip ve minyatür tablolarının yer aldığı sergide Karataş'ı akademisyenler ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Okulunun düzenlediği törende de diplomasını alan Sevim Karataş, üniversite hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.