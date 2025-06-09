Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Evlendikten sonra ortaokul ve liseyi bitirdi, 48 yaşında üniversite mezunu oldu

        ERZURUM'da 3 çocuk annesi Sevim Karataş (48), evlendikten sonra açık öğretimle bitirdiği ortaokul ve liseden sonra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden mezun oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlendikten sonra ortaokul ve liseyi bitirdi, 48 yaşında üniversite mezunu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERZURUM'da 3 çocuk annesi Sevim Karataş (48), evlendikten sonra açık öğretimle bitirdiği ortaokul ve liseden sonra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden mezun oldu. Katıldığı kurslarla öğrenmeye başladığı tezhip ve minyatür sanatlarında yaptığı eserleri mezuniyetinde sergileyen Karataş, "Üniversite okumak benim en büyük hedefimdi. Şimdi sırada yeni hayal ve hedeflerim var" dedi.

        Sevim Karataş, ilkokulu bitirdikten sonra o dönem uygulanan başörtüsü yasağı nedeniyle ortaokul ve lise öğrenimine devam edemedi. Karakalem çalışması yapan ağabeyinden etkilenerek resme ilgi duyan Karataş, bir süre sonra Osmanlı Dönemi sanatları olan tezhip ve minyatürü öğrenmek istedi. Kurslara katılan ve boş vakitlerinde evinde çalışmaya devam eden Sevim Karataş, güzel sanatlar fakültesinde okuma hayalini gerçekleştirebilmek için ortaokul ve liseyi açık öğretimle bitirdi. 3 çocuk annesi, 2020 yılında lise diplomasını aldı. Girdiği ilk sınavda başarılı olan Karataş, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği yetenek sınavını da geçerek, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne başladı. Büyük merak duyduğu iki sanat dalında 4 yıl eğitim gören Sevim Karataş, okuluna sergiyle veda etti. Kendi imkanlarıyla yapmaya başladığı eserlerinin yanı sıra lisans eğitimi sırasında derslerinde hazırladığı 36 tezhip ve minyatür tablolarının yer aldığı sergide Karataş'ı akademisyenler ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Okulunun düzenlediği törende de diplomasını alan Sevim Karataş, üniversite hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.

        'HAYALİMİ 48 YAŞINDA DA OLSA GERÇEKLEŞTİRDİM'

        Sırada yeni hayal ve hedefleri olduğunu belirten Karataş, "Ağabeyimin karakalem çalışmalarından etkilenerek, resme ilgi duydum. Ardından Osmanlı sanatı olan tezhip ve minyatüre amatör olarak başladım. Evde kendi imkanlarım yanı sıra çeşitli kurslara katıldım. Bu iki sanat dalını ilerletmek için hayalim olan üniversiteyi okuyabilmek amacıyla evlendikten sonra ortaokul ve liseyi açık öğretimle bitirdim. Hayal ettiğim bölüme girerek, hedeflediğim sanat dallarında lisans eğitimini gördüm. 4 yıllık eğitimimi 36 eserimle açtığım mezuniyet sergimle tamamladım. Çok mutluyum. Hayalimi 48 yaşında da olsa gerçekleştirdim. Bir oğlum ziraat fakültesini bitirdi, bir diğeri inşaat mühendisliği okuyor, en küçük oğlum ise sivil havacılık bölümünde. Onlara hem annelik hem de öğrenci arkadaşlığı yaptım. Adeta birlikte okuduk. Sırada yeni hayal ve hedeflerim var. Yüksek lisans, doktora ve bu alanda ilerleyebilmek için çalışmayı sürdüreceğim. Bu konuda sürekli bana destek olan eşim Yavuz Karataş'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        Los Angeles'taki protestolar sürüyor
        Los Angeles'taki protestolar sürüyor
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        2 kilometre sürüklendi... Ölüm avı!
        2 kilometre sürüklendi... Ölüm avı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        Patmos modası
        Patmos modası
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri ku...
        Erzurum'da evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri ku...
        Balık tutarken nehre düştü; cansız bedeni bulundu
        Balık tutarken nehre düştü; cansız bedeni bulundu
        Erzurum'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da balık tutmak için Aras Nehri'ne giren kişi boğuldu
        Erzurum'da balık tutmak için Aras Nehri'ne giren kişi boğuldu
        Nakil için okulunu donduran oğlunun ciğeriyle hayata tutunan baba, çifte ba...
        Nakil için okulunu donduran oğlunun ciğeriyle hayata tutunan baba, çifte ba...
        Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, trafik denetimine katıl...
        Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, trafik denetimine katıl...