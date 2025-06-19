Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılık endüstrisi en çok gençleri hedef alıyor
YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, Alkol, madde, kumar, tütün ve internet bağımlılığı gibi farklı türlerde bağımlılıklar üzerinden gençlerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin baltalandığını söyleyerek, "Bağımlılık endüstrisi en çok gençleri hedef alıyor" dedi.
YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, Alkol, madde, kumar, tütün ve internet bağımlılığı gibi farklı türlerde bağımlılıklar üzerinden gençlerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin baltalandığını söyleyerek, "Bağımlılık endüstrisi en çok gençleri hedef alıyor" dedi.
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Erzurum'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Burada Türkiye Yeşilay Cemiyeti Erzurum Bölge Koordinatörü Mevlüt Doğan, Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay, gönüllüler ve şube personeliyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulanan Dinç, Erzurum'un tarihsel olarak milli mücadelenin kilit noktalarından biri olduğuna dikkat çekti. Bağımlılıkla mücadelenin de tıpkı geçmişin istiklal savaşları gibi bir özgürlük mücadelesi olduğunu söyleyen Dinç, "Biz istiklal ile istikbali birbirine paralel yürüyen iki kavram olarak görüyoruz. Eğer bir millet bağımsız değilse, onun geleceği de olamaz. Erzurum, bu anlamda bizim için sembolik bir şehir. Nasıl ki geçmişte bu topraklarda istiklal için direniş gösterildiyse, bugün de bağımlılıkla mücadelede aynı azmi göstermek zorundayız" diye konuştu.
'MÜCADELE SADECE BİREYSEL DEĞİL, MİLLİ BİR GÖREV'
Bağımlılığın sadece bireysel özgürlükleri değil, milletin iradesini, üretim gücünü ve toplumsal bağlarını da tehdit ettiğini belirten Dinç, bağımlılık endüstrisinin her geçen gün daha yaygın ve organize hale geldiğini, bu yapının özellikle gençleri hedef aldığını belirtti. Dinç, alkol, madde, kumar, tütün ve internet bağımlılığı gibi farklı türlerde bağımlılıklar üzerinden gençlerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin baltalandığını söyleyerek, "Bağımlılık endüstrisi en çok gençleri hedef alıyor. Gençleri bağımlı yaptı mı artık o ülkede her yer işgal altında demektir. Gençler bağımlı hale geldiğinde, onların potansiyelleri yok olur. Bir genç işinden, ailesinden, aidiyetlerinden vazgeçtiğinde; sadece kendi hayatını değil, toplumun geleceğini de kaybettirir. Bu yüzden bağımlılıkla mücadele sadece bireysel değil, milli bir görevdir" dedi.
YEŞİLAY MODELİ DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK OLUYOR
Yeşilay'ın 105 yıllık geçmişiyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da örnek bir model haline geldiğini söyleyen Dinç, bu alandaki uzmanlıklarının 65 ülkede uygulamaya konulduğunu belirtti. Dinç, "Dünyanın hiçbir yerinde Yeşilay kadar köklü, sistematik, sürekli ve kapsamlı bir yapı yok. Biz bu modeli 65 ülkeye taşıdık. Bu hem ülkemiz hem de insanlık adına büyük bir kazanımdır. Özellikle önleme ve rehabilitasyon alanında Yeşilay’ın benzersiz bir konumda. Geçmişten bugüne birçok öncü projeye imza attık" diye konuştu.
ÜCRETSİZ VE GİZLİLİK ESASINA DAYALI HİZMET
Yeşilay Danışmanlık Merkezi'lerindeki (YEDAM) çalışmalarla ilgili konuşan Dinç, "Bu merkezlerde sunulan psikolojik danışmanlık, sosyal destek hizmetleri ve atölye çalışmaları tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak yürütülüyor. Bugüne kadar 81 binin üzerinde birey YEDAM'lardan faydalandı, 500 bine yakın psikoterapi seansı gerçekleştirildi. Bu sadece terapi demek değil. Aynı zamanda bireylerin eğitime dönmesi, meslek edinmesi, hayatla yeniden bağ kurması anlamına geliyor. Erzurum’daki YEDAM’da da 2019 yılından bu yana hizmet verilmekte. Kentte en çok başvuru tütün bağımlılığı nedeniyle ve onu madde ve kumar bağımlılıkları izliyor. Erzurum YEDAM’da 2 psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir halkla ilişkiler sorumlusu görev yapıyor. Şimdiye kadar 836 bireysel başvuru alındı, 241 aile ile görüşüldü ve 156 atölye çalışması düzenlendi" dedi.
'HERKESİN HAYATINI ALTÜST EDİYOR'
Dinç, bağımlılığın aileler üzerinde yarattığı yıkıcı etkiye dikkat çekerek, "Bir anne bana, 'Evladım ölsün diye dua ediyorum. En azından nereye gömüldüğünü bilirim' dedi. Çünkü evladının ne zaman, nerede, kime zarar vereceğini kestiremiyor. Bu, toplumsal çöküşün en acı tablosudur. Bağımlılığın sadece bireyi değil, çevresindeki herkesin hayatını altüst ediyor. Topluma üç önemli çağrıda bulunmak istiyorum. İlk olarak bağımlılıkla mücadele eden bireylerin hiç vakit kaybetmeden en yakın YEDAM'a başvurmalarını istiyorum. İkinci olarak, bağımlı bireylerin çevresindekilerin onları yalnız bırakmaması ve YEDAM'a yönlendirmesi gerek. Son olarak, hiçbir bağımlılık yaşamayan bireyler ise Yeşilay hizmetlerini tanıtmada gönüllü olmalı. Biz kimsenin hayatı boyunca tek başına mücadele etmesini istemiyoruz. Çünkü yalnız kalan, kaybeder. O yüzden Yeşilay hem bilimsel hem vicdani bir çözüm sunuyor. Yeter ki insanlar bize ulaşsın. Hiçbir insanımız, hiçbir gencimiz yalnız kalmasın" diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.