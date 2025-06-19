Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılık endüstrisi en çok gençleri hedef alıyor

YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, Alkol, madde, kumar, tütün ve internet bağımlılığı gibi farklı türlerde bağımlılıklar üzerinden gençlerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin baltalandığını söyleyerek, "Bağımlılık endüstrisi en çok gençleri hedef alıyor" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Erzurum'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Burada Türkiye Yeşilay Cemiyeti Erzurum Bölge Koordinatörü Mevlüt Doğan, Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay, gönüllüler ve şube personeliyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulanan Dinç, Erzurum'un tarihsel olarak milli mücadelenin kilit noktalarından biri olduğuna dikkat çekti. Bağımlılıkla mücadelenin de tıpkı geçmişin istiklal savaşları gibi bir özgürlük mücadelesi olduğunu söyleyen Dinç, "Biz istiklal ile istikbali birbirine paralel yürüyen iki kavram olarak görüyoruz. Eğer bir millet bağımsız değilse, onun geleceği de olamaz. Erzurum, bu anlamda bizim için sembolik bir şehir. Nasıl ki geçmişte bu topraklarda istiklal için direniş gösterildiyse, bugün de bağımlılıkla mücadelede aynı azmi göstermek zorundayız" diye konuştu.

'MÜCADELE SADECE BİREYSEL DEĞİL, MİLLİ BİR GÖREV' Bağımlılığın sadece bireysel özgürlükleri değil, milletin iradesini, üretim gücünü ve toplumsal bağlarını da tehdit ettiğini belirten Dinç, bağımlılık endüstrisinin her geçen gün daha yaygın ve organize hale geldiğini, bu yapının özellikle gençleri hedef aldığını belirtti. Dinç, alkol, madde, kumar, tütün ve internet bağımlılığı gibi farklı türlerde bağımlılıklar üzerinden gençlerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin baltalandığını söyleyerek, "Bağımlılık endüstrisi en çok gençleri hedef alıyor. Gençleri bağımlı yaptı mı artık o ülkede her yer işgal altında demektir. Gençler bağımlı hale geldiğinde, onların potansiyelleri yok olur. Bir genç işinden, ailesinden, aidiyetlerinden vazgeçtiğinde; sadece kendi hayatını değil, toplumun geleceğini de kaybettirir. Bu yüzden bağımlılıkla mücadele sadece bireysel değil, milli bir görevdir" dedi. YEŞİLAY MODELİ DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK OLUYOR Yeşilay'ın 105 yıllık geçmişiyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da örnek bir model haline geldiğini söyleyen Dinç, bu alandaki uzmanlıklarının 65 ülkede uygulamaya konulduğunu belirtti. Dinç, "Dünyanın hiçbir yerinde Yeşilay kadar köklü, sistematik, sürekli ve kapsamlı bir yapı yok. Biz bu modeli 65 ülkeye taşıdık. Bu hem ülkemiz hem de insanlık adına büyük bir kazanımdır. Özellikle önleme ve rehabilitasyon alanında Yeşilay’ın benzersiz bir konumda. Geçmişten bugüne birçok öncü projeye imza attık" diye konuştu.