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        Fön makinesi bomba gibi patladı; o anlar kamerada

        ERZURUM'da berber Emirhan Aksoy'un kullandığı fön makinesi, müşterisinin saç kesimini tamamladıktan sonra elinde patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 09:11 Güncelleme: 22.06.2025 - 09:15
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        Fön makinesi bomba gibi patladı; o anlar kamerada
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        ERZURUM'da berber Emirhan Aksoy'un kullandığı fön makinesi, müşterisinin saç kesimini tamamladıktan sonra elinde patladı. Şiddetli bir sesle patlayan fön makinesi, Aksoy ve müşterisini tedirgin etti. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, merkez Palandöken ilçesinde faaliyet gösteren bir berber dükkanında meydana geldi. Müşterisinin saç kesimini tamamlayan Emirhan Aksoy, tarama işlemine geçtiği sırada, kullandığı fön makinesi patladı. Şiddetli bir sesle patlayan fön makinesi, Emirhan Aksoy ve müşterisini korkuttu. Kimsenin yaralanmadığı patlama anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Yaşadıklarını anlatan Emirhan Aksoy, "Müşterimin saç kesimini tamamladıktan sonra tarama işlemine başladım. Kullandığım fön makinesi kısa bir süre sonra elimde adeta bir bomba gibi patladı. Panikle fön makinesini fırlattım. Neyse ki müşterimizde ve bende hiçbir yaralanma olmadı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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