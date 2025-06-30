Piknik yaparken arazide Bizans dönemine ait disk buldu

Yakutiye ilçesinin kırsal Gökçeyamaç Mahallesi'nde hafta sonu piknik yapan bir kişi, arazide bronz disk buldu. Bu kişi diski Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Erzurum Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede diskin Bizans dönemine ait olabileceği belirlendi. Tarihi eser Erzurum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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