Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Piknik yaparken arazide Bizans dönemine ait disk buldu

        ERZURUM'da piknik yapan kişi, arazide bronz disk buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piknik yaparken arazide Bizans dönemine ait disk buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERZURUM'da piknik yapan kişi, arazide bronz disk buldu. Erzurum Müze Müdürlüğü’ne teslim edilen diskin Bizans dönemine ait olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

        Yakutiye ilçesinin kırsal Gökçeyamaç Mahallesi'nde hafta sonu piknik yapan bir kişi, arazide bronz disk buldu. Bu kişi diski Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Erzurum Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede diskin Bizans dönemine ait olabileceği belirlendi. Tarihi eser Erzurum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi

        Benzer Haberler

        Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca gözaltına alındı
        Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca gözaltına alındı
        Okullar tatil oldu ama Gazzeli öğrenciler ülkelerine dönemedi
        Okullar tatil oldu ama Gazzeli öğrenciler ülkelerine dönemedi
        Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölen 3 işçinin cenazesi defnedildi
        Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölen 3 işçinin cenazesi defnedildi
        Erzurum'da taş ocağındaki göçükte ölen 3 işçi toprağa verildi
        Erzurum'da taş ocağındaki göçükte ölen 3 işçi toprağa verildi
        Destici: Mahkemeden farklı bir karar beklemiyorum
        Destici: Mahkemeden farklı bir karar beklemiyorum
        BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da konuştu: