Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmene bu kez de 'Yılın Sporcusu' ödülü

ERZURUM’da sınıf öğretmenliği yapan ve Rusya’da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Atlı Okçuluk Dünya Kupası Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç (42), bu kez de ulusal bir televizyon kanalının düzenlediği ‘Spor ve Spor’ programı tarafından 'Yılın Sporcusu' seçildi.

Nimet-Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü olan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlık nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Bu sporda yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Yörenç, kendini çok sevdiği atlı sporlara adadı. 12 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Ayşe öğretmen, kurduğu Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nde yüzlerce sporcu yetiştirdi, kadın ve erkeklere at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğretti.

Rusya'nın Yaroslavl kentinde 2024 yılında ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Dünya Kupası Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ayşe öğretmen, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı. Atlı okçulukta ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Yörenç, son olarak ulusal bir televizyon kanalının bu yıl 9’uncusunu düzenlediği ‘Spor ve Spor’ programı tarafından 'Yılın Sporcusu' seçildi.