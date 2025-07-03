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        Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmene bu kez de 'Yılın Sporcusu' ödülü

        ERZURUM'da sınıf öğretmenliği yapan ve Rusya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Atlı Okçuluk Dünya Kupası Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç (42), bu kez de ulusal bir televizyon kanalının düzenlediği 'Spor ve Spor' programı tarafından 'Yılın Sporcusu' seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:49
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        Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmene bu kez de 'Yılın Sporcusu' ödülü
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        ERZURUM’da sınıf öğretmenliği yapan ve Rusya’da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Atlı Okçuluk Dünya Kupası Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç (42), bu kez de ulusal bir televizyon kanalının düzenlediği ‘Spor ve Spor’ programı tarafından 'Yılın Sporcusu' seçildi.

        Nimet-Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü olan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlık nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Bu sporda yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Yörenç, kendini çok sevdiği atlı sporlara adadı. 12 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Ayşe öğretmen, kurduğu Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nde yüzlerce sporcu yetiştirdi, kadın ve erkeklere at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğretti.

        Rusya'nın Yaroslavl kentinde 2024 yılında ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Dünya Kupası Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ayşe öğretmen, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı. Atlı okçulukta ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Yörenç, son olarak ulusal bir televizyon kanalının bu yıl 9’uncusunu düzenlediği ‘Spor ve Spor’ programı tarafından 'Yılın Sporcusu' seçildi.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende ödülünü alan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, “Ulusal bir televizyon kanalı tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Spor ve Spor Programı' ödülünde, okçuluk alanının kadın kategorisinde 'Yılın Sporcusu' olmaya layık görüldüm. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törende, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır’dan ödülümü aldım. Biz Türk milleti olarak, gökyüzünde İHA uçurup yeryüzünde at koşturan, okunu atan, geleneğini geleceğe taşıyarak ilerleyen bir milletiz. Rabb’im her alanda, her daim bizi muvaffak eylesin" diye konuştu.

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