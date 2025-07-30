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        Erzurum'da DHA'ya 3 ödül

        ERZURUM Gazeteciler Cemiyeti'nin (EGC) 'Yılın Başarılı Gazetecilik Ödülleri' yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:10
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        Erzurum'da DHA'ya 3 ödül
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        ERZURUM Gazeteciler Cemiyeti’nin (EGC) ‘Yılın Başarılı Gazetecilik Ödülleri’ yarışması ödülleri sahiplerini buldu. DHA Erzurum Büro Şefi Turgay İpek ile muhabirler Salih Tekin ve Oktay Polat ödüle layık görüldü.

        EGC tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Yılın Başarılı Gazetecilik Ödülleri’ yarışması sonuçlandı. Jüri üyeliğini Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Besim Yıldırım, Prof. Dr. Hakan Temiztürk, eski Erzurum Barosu Başkanı Avukat Faruk Terzioğlu, emekli eğitimci Hayati Kerget, gazeteci Kadir Sabuncuoğlu, Erzurum Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca ve gazeteci-yazar Öztürk Akkök’ün yaptığı yarışmada başarılı gazeteciler belirlendi.

        Yarışmada, DHA Erzurum Büro Şefi Turgay İpek fotoğraf dalında 1’inci olurken, muhabirlerden Salih Tekin spor haberciliğinde 1’inci, Oktay Polat ise radyo-televizyon haberciliği branşında 2’nci oldu.

        Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Bu ödüller sadece başarıyı değil, aynı zamanda gazetecilikte etik duruşu, topluma karşı sorumluluk bilincini ve mesleki emeği takdir etmeyi amaçlıyor. Yarışmamız, Erzurum’dan yükselen güçlü haber sesini daha da görünür kılmak için atılmış önemli bir adımdır. Bu yıl başlattığımız ödül sürecini gelenekselleştirerek Türkiye genelinde örnek bir platforma dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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