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        Erzurum'da İran plakalı TIR devrildi; şoför öldü

        ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde İran plakalı TIR devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:18 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:25
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        Erzurum'da İran plakalı TIR devrildi; şoför öldü
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        ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde İran plakalı TIR devrildi. Kazada ters dönen aracın şoförü hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Şenkaya ilçesi kırsal Akşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İran plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Ters dönen araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen şoför, hayatını kaybetti. Cansız beden Şenkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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