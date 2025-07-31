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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 19:12 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:12
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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, yaptığı çalışmalarda FETÖ terör örgütüne üyelikten hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi Aşkale ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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