Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, yaptığı çalışmalarda FETÖ terör örgütüne üyelikten hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi Aşkale ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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