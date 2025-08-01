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        Erzurum'da kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde kardeşini silahla öldürüp kaçtıktan sonra ekiplerce yakalanmak üzereyken intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan ağabeyin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:09 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:09
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        Erzurum'da kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde kardeşini silahla öldürüp kaçtıktan sonra ekiplerce yakalanmak üzereyken intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan ağabeyin yargılanmasına başlandı.

        Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Batuhan Yavuz'un (30) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Yavuz'un ise rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı için duruşmaya katılamadığı belirtildi.

        Kimlik tespitinin ardından söz verilen maktulün eşi Bernacan Yavuz, önceki beyanlarının doğru olduğunu belirterek, "Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Eve geldiğimde eşimin kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Evde başka kimse yoktu, eşimle abisi arasında önceden husumet yoktu, sanıktan şikayetçiyim." dedi.

        Tanık olarak dinlenen S.K. ise "Konu ile ilgili bilgim yok, silah sesi falan da duymadım, nasıl öldüğünü bilmiyorum. Abi-kardeş birbirlerini çok severlerdi, aralarında husumet yoktu." ifadelerini kullandı.

        Diğer tanık S.Y. de önceki ifadesinin doğru olduğunu anlatarak, "Batuhan sabah beni aradı, hal hatır sordu ben de ona sordum. Olaydan gerçekleştikten sonra haberim oldu." şeklinde konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve dinlenmeyenlerin sonraki celseye zorla getirilmesi kararında bulunarak duruşmayı erteledi.

        İddianamede, tutuklu sanık Batuhan Yavuz'un kardeşine karşı eyleminden dolayı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan adli para cezası ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

        Merkez Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki evde 21 Ocak'ta kardeşi Doğuhan Yavuz'u (28) silahla vurarak öldüren Batuhan Yavuz, olayın ardından sonra aracıyla kaçmış, polis ekiplerinin otogar yakınlarında önünü kestiğinde kapıları kilitleyerek intihar teşebbüsünde bulunarak ağır yaralanmış, 20 günlük tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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