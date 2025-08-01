Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da şarampole devrilen tırın İranlı sürücüsü öldü

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şarampole devrilen tırın İran uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:55 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da şarampole devrilen tırın İranlı sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şarampole devrilen tırın İran uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

        İran uyruklu Behnam Darvıshmohammadı (37) idaresindeki 90 AL 717 plakalı cam yüklü tır, Değirmenlidere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Sürüklenerek arazide ters dönen tırın kasasındaki camlar etrafa dağıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        İfadesi ortaya çıktı: Maskeli partiden dönüyordum!
        İfadesi ortaya çıktı: Maskeli partiden dönüyordum!
        Musk, kavgaya rağmen Trump'a 15 milyon dolar vermiş
        Musk, kavgaya rağmen Trump'a 15 milyon dolar vermiş
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı
        Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Erzurum'da kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Erzurum'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu
        Erzurum'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Erzurum'da Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı yapıldı
        Erzurum'da Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı yapıldı
        Alman otomobil firmasından Erzurum'daki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'...
        Alman otomobil firmasından Erzurum'daki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'...
        Erzurum'da 55 çeşit ürünün yer aldığı 'Kahvaltı Festivali'
        Erzurum'da 55 çeşit ürünün yer aldığı 'Kahvaltı Festivali'