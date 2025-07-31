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        Erzurum'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu

        Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:31
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        Erzurum'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu
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        Erzurum’un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren çocuk hayatını kaybetti.

        Kırgözeler Mahallesi yakınlarında serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki Ahmet Berat K. bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD’a bağlı dalgıç timi nehirde Ahmet Berat K’nin cansız bedenine ulaştı.

        Ahmet Berat K’nin cenazesi ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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