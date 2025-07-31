Erzurum'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırgözeler Mahallesi yakınlarında serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki Ahmet Berat K. bir süre sonra gözden kayboldu.

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