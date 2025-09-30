Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumlu arıcıdan okuma-yazma farkındalığına tatlı dokunuş

        ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde arıcılık yapan Alim Eser, kovanlara koyduğu peteklere bal mumuyla çeşitli kelimeler yazdı.

        Giriş: 30.09.2025 - 09:57 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:00
        Erzurumlu arıcıdan okuma-yazma farkındalığına tatlı dokunuş
        ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde arıcılık yapan Alim Eser, kovanlara koyduğu peteklere bal mumuyla çeşitli kelimeler yazdı. Arıların bal yaptığı peteklerde yazılar ortaya çıkarken, Eser, amacının okuma-yazmanın önemine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

        Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Doğanköy Mahallesi'nde 20 yıldan beri arıcılık yapan Alim Eser, ilkbaharda kovanlarına bal mumuyla Filistin, Can Erzurum, Dadaş gibi kelimeler yazdı. Alim Eser'in kovanlara yerleştirdiği petekleri arıların işlemesiyle yazılan kelimeler ortaya çıktı. İsrail'in uyguladığı katliam sebebiyle Filistin'e destek için adını peteğe yazdığını ifade eden Eser, Erzurum ve Şenkaya isimlerini de tanıtım için işlediğini söyledi. Yeni başlayan eğitim öğretim yılında da okuma-yazmanın önemini dikkat çeken Alim Eser, "Tamamen organik, şekersiz bal üretiyorum. İlkbaharda bal mumuyla yazıları işlediğim peteklere arılar bal yapınca kelimeler tam anlamıyla ortaya çıktı" dedi.

