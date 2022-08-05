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Türkiye'nin "sakin kenti" Uzundere'de, Belediye Başkanı Aktoprak ekibiyle çöp topladı

AA

Türkiye'nin "sakin kenti" Uzundere'de, Belediye Başkanı Aktoprak ekibiyle çöp topladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un "sakin şehir" unvanlı Uzundere ilçesinde, Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak öncülüğünde tüm belediye personeli, ellerindeki poşetlerle cadde, sokak ve ana yollarda temizlik yapıp çöp topladı.

Kente 84 kilometre uzaklıktaki bulunan ve UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi'yle öne çıkan ilçede, Belediye Başkanı Aktoprak öncülüğünde temizlik seferberliği başlatıldı.

Bu kapsamda, belediyede görevli tüm personel Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve ilçe genelinde çalışma yürütüyor.

Aktoprak, AA muhabirine, belediyedeki tüm amir ve personelle ilçede temizlik seferberliğine devam ettiklerini söyledi.

Belediyenin işlerinden birinin de temizlik olduğunu anlatan Aktoprak, "Yaklaşık 19 kilometre olan Uzundere'nin giriş ve çıkışındaki bütün anayol, refüjler, mahalle, park ve sokakların tamamında çöpleri temizliyoruz. Bizim işimiz temizlemek ama aslolan kirletmemek. Sakin kent, saklı cennet ve temiz Uzundere, tüm misafirini ter temiz şekilde ağırlamaya devam edecek." dedi.

Aktoprak, çevre hassasiyeti gösteren ilçe sakinlerine ve vatandaşlara teşekkür ederek, sadece ilçede değil hayatın her alanında çöplerin sokak ortasına ya da yollar yerine çöp kovalarına atılması gerektiğini vurguladı.

İlçedeki piknik alanları ve diğer tesislerin temizliğine çok önem verdiklerini belirten Aktoprak, "Temizlik imandandır, aslan yattığı yerden belli olur. Türkiye'nin en güzel, temiz ve sakin kenti Uzundere temiz ilçe olma noktasında gayret gösterecektir. Bu vesileyle başkanlarımıza ve tüm personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Doğa harikası ilçemize tüm misafirleri bekliyoruz." diye konuştu.

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