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Bacağı kopan kız çocuğu geçirdiği 14 ameliyatla 4 ay sonra adım attı

AA

Bacağı kopan kız çocuğu geçirdiği 14 ameliyatla 4 ay sonra adım attı

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da traktörün şaftına sıkışıp sağ bacağı kopan kız çocuğu, doktorların 4 ayda mikro cerrahi, doku nakli gibi 14 kez yaptığı zorlu operasyonlarla adım atmaya başladı.

Karaçoban ilçesinin Köşk Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Y.K, 4 ay önce tarlada çalışan babasının yanına gitti.

Tarlada traktörden bir anda düşmesi sonucu çalışan aracın şaftına sağ ayağını kaptıran kız çocuğunun bacağı, diz altından koptu.

Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine çocuk, kopan uzvuyla olay yerine gelen ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada el cerrahı Dr. Ömer Ayık ve kalp damar cerrahı Rojhat Yasin Kılıç tarafından acil ameliyata alınan, 4 ayda içinde mikro cerrahi, doku nakli gibi 14 farklı ameliyat olan çocuğun bacağı kesilmekten kurtarıldı.

Kız çocuğu, doktorların yoğun uğraşları sonucu hem bacağına kavuşmanın hem de 4 ay sonra adım atıp yürümenin heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

- "Bacağı 15 santim kısa olsa da hastamız yürüyebilen bir uzva sahip"

El cerrahı Dr. Ayık, AA muhabirine, çocuğu olaydan hemen sonra hızlıca ameliyata aldıklarını anlattı.

Zorlu ameliyatlar hakkında bilgi veren Ayık, şöyle konuştu:

"Ameliyatta yaklaşık 15 santimlik, çok parçalanmış, dikilirse yaşamayacak ve yaşamadığı gibi de hastaya zarar verecek dokuları bacaktan uzaklaştırıp kalan kısmı ve koptuğu yeri diktik. 4 aylık sürede hasta farklı enfeksiyon tablolarından geçti ve çeşitli temizlik ameliyatları, vücudun başka bölgelerinden cilt ve doku nakilleri gibi 14 farklı cerrahi uyguladık."

Ayık, bu operasyonlara eş zamanlı olarak hastanın rehabilitasyon ve yürüme egzersizi programına tabi tutulduğunu aktardı.

Hastanın enfeksiyon tablosunun kontrol altına alındığını ve yaraların kapandığını belirten Ayık, "Bacağı 15 santim kısa olsa da hastamız, topukluk yardımıyla yürüyebilen, ayağının üzerine basabilen bir uzva sahip. Bacak kısalığını ilerleyen süreçte bacak uzatma ameliyatıyla telafi edeceğiz." diye konuştu.

Ayık, ameliyattaki başarıda cerrahi ekibin yanı sıra asistan doktorların yoğun çalışması, fizik tedavi ve anestezi hekimleri, hemşire ile personelin emek ve desteklerinin de olduğunu dile getirdi.

- "Kopan uzvun ambulans helikopterle gelmesi önemli avantaj"

Uzuv kopmalarında vakit kaybetmeden kalp damar, plastik cerrahi ve anestezi hekimleriyle ameliyat hazırlığı yaptıklarını anlatan Ayık, şunları kaydetti:

"Kopan uzvun ambulans helikopterle gelmesi önemli avantaj. Belki hasta ileri yaşta olsaydı, bacağı kesip protezle yürütebilecektik, fakat hastanın 14 yaşında olması bu kararı almada psikolojik olarak bizleri ve hastayı etkiledi. Bizler bu uğraşıyı göze aldık, hastaya 14 ameliyat yapıp uzun süre tedavi uyguladık. 4. aya vardığımızda hastanın yürüdüğünü görünce mutlu olduk."

Kalp damar cerrahı Kılıç da uzuv kopmalarında dokunun canlılığının devam etmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Ne kadar erken dönemde doku vücuda tekrar birleştirilip kanlanması sağlanırsa ameliyat başarısı artar. Ambulans helikopterle hızlı sevk sayesinde çocuğumuz yürüyecek. Bir dağ köyünden ambulans helikopterle yavrumuzu alıp buraya getiren ve sağlık hizmetine ulaştıran Sağlık Bakanlığımızın da bu işte emeği var. Son 20 yılda sağlık sisteminin geçirdiği büyük devrimden dolayı bacağı dikilen yavrumuz evine yürüyerek dönecek." dedi.

- "Bacağımın dikildiğini görünce çok sevindim"

14 yaşındaki Y.K. de yaşadığı zorlu sürecin sonunda doktorlarının sayesinde yürüdüğünü ve ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geldiğini söyledi.

Y.K, "Bugüne geleceğimi hiç düşünmemiştim, çok mutluyum, belki Ömer Hoca olmasaydı bu halde olmazdım. Bacağımın dikildiğini görünce çok sevindim, şu an bu seviyedeysem Türk hekimleri sayesinde. Doktorlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.




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