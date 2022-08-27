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Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor maçının ardından

AA

Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor maçının ardından

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Erzurumspor FK'de antrenör Atacan Öztürk, "Üç antrenör atıldı oyundan. Küfür yok, temas yok. Bir sarı kartla veya uyarma ile aşılacak durumda direkt kırmızı kartla atıldılar. Nedenini bilmiyoruz?" dedi.

Öztürk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya çok iyi başladıklarını fakat hakemin sürekli elini cebine götürmesinden ötürü karşılaşmanın gergin geçtiğini kaydetti.

İlk yarı soyunma odasına 1-0'lık skorla gitmeyi planlarken kırmızı kartla ve 2-1 geride gittiklerini anımsatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu durum, zor şartlarda olduğumuz ortamı daha da zorlaştırdı. Maçta uzaktan atılan birkaç şut vardı ve kaleci Göktuğ'un da iyi bir performansı var. Futbolcularımız lige zor şartlarda başladı. Fakat bazen zor şartlar daha çok kenetlenmeyi sağlar ve oyuncular da bu anlamda kenetlendi. Galip gelmiş gibi bir mutluluk yaşadık. Hakem konusuna gelecek olursak zor şartlarda olduğumuzu söylemiştim ve hakem kararlarıyla o şartlar daha da zorlaştırılıyor. Üç antrenör atıldı oyundan. Küfür yok, temas yok. Bir sarı kartla veya uyarma ile aşılacak durumda direkt kırmızı kartla atıldılar. Nedenini bilmiyoruz? Muzaffer hocamıza da kırmızı kart gösterildi. Bu zor şartlara rağmen çalışıp Erzurumspor'u hak ettiği yere getireceğiz."

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise 2 puanı kaybeden taraf olduklarını ve sonuç nedeniyle üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından baskıyı artırdıklarını fakat aradıkları golü bulamadıklarını belirten Bektaş, "Üzgünüz 2 puan kaybeden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Oyun anlamında maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımız bir maç oldu. Kötü bir golle başladık ancak yine golü arayan taraf olduk. 1-0 mağlubiyetten 2-1 öne geçtik. Rakip 10 kişi kaldı ve 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha oyunu yönlendiren taraf olmalıydık." ifadelerini kullandı.

Bektaş, oyuncularının rakip karşısında zaman zaman acemice davrandığını dile getirdi.

"10 kişi kalan rakibe karşı bu şekilde basit hata yaparsanız cezayı keserler." diyen Bektaş, "Maç gitti, geldi çok fazla kaçırdık yine. Son dakika penaltıyı atsak çok farklı şeyler konuşacaktık. Ortaya konulan futboldan dolayı ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Hakem çok fazla oyunun durmasına neden oldu, çok fazla müdahale etti. Oyunu yavaşlatmaktan ziyade oyunun temposunu düşürmemesi gerekiyordu. Söyleyecek çok şey var. Fakat duygularıma ve söylediklerime hakim olacağım. Çünkü çok farklı yönlere çekilmesini istemiyorum. 10 kişi kalan rakibe karşı çok kaliteli oyunculardan kurulu kadro biraz daha ağırlığını koymalıydı. Hata varsa benimdir. Penaltıyı kimse kaçırmak istemez. Hasan atmak istedi ve Hasan attı, o da atarak takımdaki oyuncu arkadaşlarına belki de 'Ben de buradayım' demek istemiştir. Yapacak bir şey yok, dünyanın sonu değil." değerlendirmesinde bulundu.


- "2 puan kaçıran taraf olduk, bunu telafi edeceğiz"


Bektaş, kaçırılan penaltı öncesinde de çok sayıda gol pozisyonu bulduklarını ancak bunları gole çeviremediklerini belirtti.

Erzurumspor FK'ye verilen penaltıyı da tekrar tekrar izlediğini aktaran Bektaş, şunları kaydetti:

"Son dakika kaçırdığımız bir penaltı var. Belki oraya da bırakmamalıydık, bu kadar kaçırırsanız sonucuna katlanırsınız. 2 puan kaçıran taraf olduk, bunu telafi edeceğiz. Her geçen gün takım daha iyi adapte oluyor. Oyuncular birbirini tanıyor, önümüzdeki hafta kendi taraftarımız önünde kazanan taraf olacağız. Rakibin kazandığı penaltıda Celil diyor 'Ben dokunmadım', hakem o kadar emin çaldı ki VAR'a bile gitmedi. Bugün çok ilginç şeyler oldu. Üzgünüz, 2 puan kaçırdık. Her hafta 2 puan kaçırıyoruz. İnşallah bir daha 2 puan kaçırmayız. Çok net hakemin oyunu kaybettiğini gördük. Hakemin bu maçların seviyesinde olması lazım."

Toplantının soru cevap kısmında bir basın mensubunun, "Oyunun sonlarına doğru sanki bir süre dondunuz." ifadesi üzerine Bektaş, "Ben donmadım, senin telefonun donmuş olabilir. İzlediğin açıdan donmuş görmüş olabilirsin, benim açımdan öyle bir şey yoktu." cevabını verdi.

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