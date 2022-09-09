Erzurum'da ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da tarlada hasat yaparken ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı.



Köprüköy ilçesi Emre Mahallesi'nde tarlada hasat yapan Sadettin Güher'in biçerdövere kaptırdığı ayağı koptu.



Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Güher, buradaki ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Güher'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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