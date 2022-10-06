Erzurum'da bir araçta 19 parça tarihi eser ele geçirildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde durdurulan bir araçta 19 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede yol kontrol faaliyeti sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 19 parça tarihi eseri ele geçirdi.



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