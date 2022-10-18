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Erzurum Valisi Okay Memiş ödenekleri fabrikaya ve üretime harcayacaklarını bildirdi

AA

Erzurum Valisi Okay Memiş ödenekleri fabrikaya ve üretime harcayacaklarını bildirdi

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, devletin bir kuruşunu dahi düşünerek hareket ettiklerini belirterek "Nerede bir ödenek varsa onu fabrikaya ve üretime harcayacağız. Erzurum'a da bu yakışır. Özel sektörü canlandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Vali Memiş, Oltu ilçesindeki Erzurum 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde (Oltu OSB) incelemelerde bulunarak inşaatı devam eden fabrikaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada konuşan Memiş, ilçedeki fabrika kapasitelerinin oldukça geniş olduğunu ve yüzlerce vatandaşın bu fabrikalarda iş imkanına kavuşacağını söyledi.

- "Erzurum'u üreten şehir yapmak istiyoruz"

Ödenekleri üretime harcadıklarını vurgulayan Memiş şunları kaydetti:

"Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle Erzurum'u üreten şehir yapmak istiyoruz. Bu fabrika da İçişleri Bakanı'mız sayın Süleyman Soylu Bey'in söz verdiği gibi Oltu’ya bir hediyesidir. Ziyaretlerinde vatandaşlarımızın bir talebi olmuştu ve biz bu talebi yerine getiriyoruz. İmkanımız oldukça daha fazla fabrikalar yapacağız. Devletin bir kuruşunu dahi düşünerek harcayacağız. Nerede bir ödenek varsa onu fabrikaya ve üretime harcayacağız. Erzurum'a da bu yakışır. Özel sektörü canlandırmaya çalışıyoruz. Devlet olarak biz buraları destekliyoruz. Fabrikaların yapılmasını sağlıyor ve buraları uygun şartlarda kiracılara veriyoruz."

Memiş, 3. OSB'de diğer ilçelerden birçok kişiye istihdam sağlanacağını, işsizlik sorununu çözmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Oltu, Olur, Narman, Şenkaya, Tortum ve Uzundere'den gelecek insanları da buradaki fabrikalarda istihdam etmeyi planladıklarını anlatan Memiş, "İnşallah bu bölgede, ‘Ben iş istiyorum.’ diyen herkese iş bulacağız. Karayazı’da, Hınıs'ta ayrı çalışmalarımız var. 2. OSB'de zeminde bir sorun yaşamıştık. Altyapı için çalışmalar başladı. Allah nasip ederse ilk fabrikaları Valilik ve Büyükşehir olarak bizler yapacağız ve OSB'deki bütün fabrikaları da sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'mızın destekleriyle taşıyacağız. Kimseyi mağdur etmeden sanayileşmeye devam edeceğiz. Hayvancılıkta zirvedeyiz, Türkiye'de bir numarayız. Üretimde de yine bölgenin bir numarası olacağız." şeklinde konuştu.

Daha sonra KUDAKA desteğiyle restorasyonu tamamlanan Rus Kilisesi'ni de ziyaret eden Memiş yetkililerden bilgi aldı.

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