Komandolardan Cumhuriyetin 99. yılında "Her yerdeyiz" mesajı

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ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Terörle mücadelede başarılı operasyonlar yürüten Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli komandoların, Türkiye Cumhuriyetinin ilanının 99. yıl dönümünde yaptığı Türk bayraklı gösteri beğeni topladı.

Komutanlık bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) birimlerindeki görevli komandolar, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Karada, havada, su altında Türk bayrağı" sloganıyla kentin tarihi ve turistik alanlarında Türk bayraklı gösteri yaptı.

Zorlu arazi şartlarında yaptıkları başarılı terör operasyonlarına hazırlanır gibi tam teçhizatlı komandolar, ilk olarak UNESCO Dünya Mirası listesine aday gösterilen ve 21 metre genişlik, 48 metre yüksekliğe sahip Tortum Şelalesi'ne Türk bayrağı astı.

Kayalıklardan aşağı halatlarla inen JAK timleri, şelalenin orta kısmına gelince Türk bayrağını açarak havada asılı vaziyette selam durdu.

- 54 metrekarelik bayrakla dalış yaptılar

SAK timleri de Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki Yedigöller'de yer yer 20 metreyi bulan derinliğe tüplü dalış yaptı.

Komandolar, suyun altında açtıkları bayrakla bir süre yüzdü ve su altı kameralarıyla bu anları kayıt altına aldı.

SAK timi daha sonra saf pamuktan yaptırılan kumaş ağırlığı 20 kilogramı bulan Türk bayrağını yüzeye çıkartarak gölde yüzdürdü.

JAK timleri de Saltuklular döneminden kalan 844 yıllık saat kulesi ile Erzurum Kalesi surlarından aşağı halatla yüz üstü inerek bayrak açtı.

Narman Peri Bacaları'nda da yürüyüş yaparak bayrak açan komandolar, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde halkın güvenliği için "Her yerdeyiz" mesajı verdi.

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