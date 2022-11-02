Erzurum'da yangın sonucu bir evin tandırı ve çatısında hasar oluştu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde çıkan yangında bir evin tandırı ve çatısında hasar meydana geldi.

İlçenin Cömertler Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Fırıncı, ekmek yapmak için tandırını yakıp buradan ayrıldı.

Tandırdan sıçrayan kıvılcımla yanan çevredeki odunların alevi çatıdaki otları tutuşturdu.

Fırıncı ve komşularının haber vermesiyle eve, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tandır ve evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

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