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Doğa harikası Tortum Şelalesi'nin çehresi yeni dikilen fidanlarla değişecek

AA

Doğa harikası Tortum Şelalesi'nin çehresi yeni dikilen fidanlarla değişecek

ERZURUM (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşillendirilecek.

Vali Okay Memiş, beraberindeki Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Bölge Müdürü Okan Gün, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ile çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması devam eden Tortum Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

Şelale çevresinde yapılan yeni yapıları inceleyen Vali Memiş, daha sonra çevrenin ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Memiş, AA muhabirine, mera bakımından Türkiye'nin önemli şehirlerinden birinin Erzurum olduğunu söyledi.

Meralar dışındaki uygun alanlarda da sürekli ağaçlandırma çalışması yaptıklarını ve bu bilinçle hareket ettiklerini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı öncüsünde başlatılan ağaçlandırma çalışmasının bir bölümünü Tortum Şelalesi'nde yaptık. Buranın endemik yapısına uygun bitkilerle ağaçlandırma yaptık. Biz Erzurum olarak 2 bin 900 rakımda bile ağaç dikmeyi ve büyütmeyi başardık. Palandöken Kayak Merkezi'nde sadece 1 milyona yakın ağaç diktik. Palandöken Dağı'nın tamamında ise son dört yılda 5 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduk. Ve yüzde 85-90 oranında da bir başarıyla gerçekleştirdik."

Vali Memiş, büyümemiş, kuruyan fidanların yerine de her yıl yenilerini diktiklerini ve bunu önemsediklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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