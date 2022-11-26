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ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Süper Lig müsabakasında Çay Yolu Gordion, deplasmanda Narmanspor'u 4-2 yendi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada buz üzerine çıkan iki takımın oyuncuları kıyasıya mücadele etti.

Müsabaka, Çay Yolu Gordion'un 4-2 galibiyetiyle tamamlandı.

Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narmanspor'un Narman ilçesini temsil ettiğini söyledi.

Güçlü bir rakiple mücadele ettiklerini dile getiren Eser, "7 takım var ve bu beşinci maçımız. İlk dördünü İstanbul'da yaptık. Bu, Erzurum'daki ilk maçımız. Toplam 12 maç yapacağız." diye konuştu.





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