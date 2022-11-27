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ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Süper Lig müsabakasında Genç Ankaralılar Spor Kulübü, deplasmanda Narmanspor'u 7-6 yendi.

Yakutiye ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada zaman zaman gergin anlar yaşanırken, müsabakanın ilk 2 periyodunu konuk takım önde kapattı.

Genç Ankaralılar Spor Kulübü karşılaşmayı 7-6 kazandı.

Kasım ayında başlayan ve 3 farklı ilden 7 takımın mücadele ettiği Kadınlar Süper Lig'de Narmanspor dün de Çay Yolu Gordion'un 4-2 mağlup olmuştu.

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