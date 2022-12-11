Erzurum Büyükşehir Belediyesi yolları yüksek teknolojiyle konforlu hale getiriyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent yollarını Avrupa teknolojisiyle donatarak yüksek konforlu hale getirdiklerini belirtti.



Sekmen, yazılı açıklamasında, son bir ayda Horasan, Tekman ve Pasinler ilçesindeki gurup yollarının tamamlandığını belirtti.

Mevsim şartları el verdikçe yol yapım çalışmalarına Fransa'dan getirilen son teknolojiyi kullanılarak devam ettiklerini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Diğer alanlarda olduğu gibi asfalt ve yol yapımında da Türkiye rekorumuz sürüyor. Horasan ilçemizde Akkeran, Akpınar, Pirali mahallelerimizi kapsayan 13 kilometrelik grup köy ve bağlantı yolu, Tekman Kırıkhan, Toptepe, Çukuryayla, Beşdere, Kayaboğaz, Hamzalar, Gökoğlan, Karlıca, Akdamar, Alabayır, Dalsöğüt, Turnagöl mahallelerimizi kapsayan 45 kilometrelik grup köy ve bağlantı yolu, Horasan ilçemizin Gerek, Hacıahmet, Dönertaş, Çamlıkale mahallelerimizi kapsayan 28 kilometrelik grup köy ve bağlantı yolu, Pasinler ilçemizin Taşağıl, Bulkasım mahallelerimizi kapsayan grup köy ve bağlantı yollarımızı sıcak asfaltla kaplayarak yüksek konfora ulaştırdık."

Sekmen, yapılan yolların hayırlı olmasını dileyerek, "Asfaltsız mahalle kalmayacak" şiarıyla çalışacaklarını, ayrıca 32 kilometrelik Tekman Çağlar grup yolunun altyapı çalışmasının da tamamlandığını, asfaltının ise 2023 sezonunda atılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.