Erzurum'da kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıya yargılanan kadına müebbet hapis

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde kendisini darbeden eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın müebbet hapse çarptırıldı.



Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Arzu Yüzbey, taraf avukatları ile maktul Adem Yüzbey'in yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Arzu Yüzbey'in "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Arzu Yüzbey, olayı bilerek yapmadığını, karıncayı bile incitecek yapısı olmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:



"O an sadece dışarı çıkmak istedim. İzin vermeyince nasıl olduğunu anlamadım. Korkutmak amaçlı bıçağı savurdum, nereye denk geldiğini anlamadım. Eşime hiçbir şekilde zarar vermek istemedim. Sadece kendimden uzaklaştırarak odadan çıkmak istedim."

Son sözü sorulan sanık Yüzbey, pişman olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık Arzu Yüzbey'e "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşu, duruşmadaki olumlu davranışları, cezanın geleceği üzerindeki etkileri ve olay nedeniyle pişman olmasını dikkate alan heyet, Yüzbey'e verilen cezayı müebbet hapse indirdi.



Heyet, Arzu Yüzbey'in tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pasinler ilçesi Otlukkapı Mahallesi'nde 29 Ocak'ta Arzu Yüzbey'in A.U. ile mesajlaştığı, eşi Adem Yüzbey'in ise telefonu aldığı ve yazışmaları gördükten sonra sinirlendiği belirtiliyordu.

Adem Yüzbey'in, A.U. ile eşi adına mesajlaşarak onu eve çağırmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, gece Adem Yüzbey'in bir yandan telefonla mesajlaştığı, diğer yandan eşini dövdüğü ve mutfaktan aldığı bıçakla öldüreceğini söylediği kaydediliyordu.

İddianamede, Arzu Yüzbey'in, eşinin mesajlarla uğraşmasını fırsat bilerek elinden aldığı bıçağı, kaçarken üzerine gelen kocasının kalbine doğru dik şekilde sapladığı ve eşinin öldüğü anlatılıyordu.

Sanık Arzu Yüzbey'in "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.



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