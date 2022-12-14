Gönüllü gençler kırsaldaki çocukları tiyatro ile tanıştırıyor

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ERZURUM (AA) - MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Erzurum'da, Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, kırsaldaki okulları tek tek gezerek buradaki çocukları tiyatro ile tanıştırıp keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Merkezin gönüllü gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gülümseyin Geliyoruz" projesi kapsamında 5 yıl önce kırsal mahallelerde çocuklara tiyatro gösterisine başladı.

Bugüne kadar 299 okulda projeyi uygulayan tiyatrocular, kent merkeziyle beraber yaklaşık 30 bin çocuğa ulaştı.

Gönüllüler, son olarak Pasinler ilçesine bağlı Saksı Mahallesi'ndeki ilkokulda tiyatro gösterisi yaptı. Hayatlarında ilk kez tiyatro ile buluşan öğrenciler mutluluk yaşadı.

Etkinlikte Nasrettin Hoca, Pepe, Hacivat ve Karagöz ile Mickey Mouse gibi karakterlerin yer aldığı gösteriyi izleyen çocuklara, tiyatro ekibince hediyeler de dağıtıldı.

Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü eğitmeni Ferhat Reşit Kına, AA muhabirine, gösterileri izleyen çocukların mutluluğunun tarifsiz olduğunu söyledi.

Proje kapsamında 5 yıldır köy çocukları ile buluştuklarını belirten Kına, "Çocuk tiyatrosunu kırsal kesimdeki köylerimize götürüyoruz. Amacımız tiyatroya gidemeyen çocukların ayağına tiyatroyu götürmek. Ekibimizde 25 gönüllümüz var. Temasını ve mesajını kendimizin hazırladığı tiyatro ile çocuklarımızı buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Tiyatro oyuncularından Sıla Kutluay da 2 yıldır gençlik merkezinde gönüllü olduğunu, aldıkları eğitimin ardından kırsaldaki okulları tek tek gezmeye başladıklarını belirtti.

Çocukların heyecanının ve masumluğunun her şeyden önemli olduğunu dile getiren Kutluay, "Çocuklar ile buluşmak onlara faydalı olmak özellikle kırsal kesimdeki çocuklarımıza ulaşmak bizlere huzur veriyor. Onlarla birlikte eğlenmek, tiyatro ile tanışmalarını sağlamak bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Tiyatroyu izleyen Ersoy Tohumcu da okullarına ilk kez tiyatrocuların geldiğini, onları heyecanla izlediğini ve mutlu olduğunu belirtti.





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