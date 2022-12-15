Erzurum'un doğal güzelliğe sahip Liksor Kanyonu dağcıları ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'un doğal güzelliğe sahip Liksor Kanyonu dağcıları ağırladı

AA

Erzurum'un doğal güzelliğe sahip Liksor Kanyonu dağcıları ağırladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesi sınırındaki doğal ve tarihi güzelliğe sahip Liksor Kanyonu, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında bulunuyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) Ardahan ve Kars'taki üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, derin ve uzun vadiler, mağaralar ve tarihi yapılar bulunan kanyonda doğa yürüyüşü yaptı.

Kanyonun sonbahar renklerine bürünen doğasında güzel vakit geçiren dağcılar, etkinliği yaklaşık 10 kilometre yürüyüşle tamamladı.

Tarihi olduğu değerlendirilen taş odalar ve etrafı kale surlarını andıran duvarlarla korunan mağaraları da gezen dağcılar, doğayla iç içe piknik yapmanın keyfini de çıkardı.

Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, AA muhabirine, Liksor Kanyonu'nun güzel doğasını yakından görmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kanyonun önemli bir gezi yeri olduğunu, bu nedenle başkalarının da bölgeyi görmesini istediklerini ifade eden Yıldırım, "Daha önce birçok noktaya yürüyüş yaptık. Onları görme ve tanıma şansımız oldu. Amacımız bu ve benzeri yerleri keşfederek bölgemizin tanıtımını sağlamak. Bu kez de rotamız Liksor Kanyonu oldu. İyi ki olmuş. Çünkü çok güzel. Gelmemize ve görmemize değdi." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bileği bükülmeyen Türk, 10'uncu kez dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bileği bükülmeyen Türk, 10'uncu kez dünya şampiyonu ...
Doğu Anadolu'da kar ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar ve sis etkili oluyor
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'daki iki barajda 1,5 milyar metreküp su tutulacak
YEREL HABERLER Erzurum'daki iki barajda 1,5 milyar metreküp su ...
(Görüntülü)PALANDÖKEN SEZONU SUNİ KARLA AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)PALANDÖKEN SEZONU SUNİ KARLA AÇTI
Erzurum'un "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak seçilmesi sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Erzurum'un "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak ...
Palandöken, sezonu suni karla açtı
YEREL HABERLER Palandöken, sezonu suni karla açtı
Gönüllü gençler kırsaldaki çocukları tiyatro ile tanıştırıyor
YEREL HABERLER Gönüllü gençler kırsaldaki çocukları tiyatro ile ...
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
"Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a ulaştı
YEREL HABERLER "Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a ulaştı
Erzurum'da kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıya yargılanan kadına müebbet hapis
YEREL HABERLER Erzurum'da kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıya ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği ...
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2028'e kadar akredite edildi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2028'e kadar ...
(Görüntülü) İSTİNAF, MAHKEMENİN KARARINI BOZDU; &#039;KALPAZAN&#039; İFADESİ ELEŞTİRİ AMAÇLI KULLANILMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSTİNAF, MAHKEMENİN KARARINI BOZDU; ...
İstinaf, mahkemenin kararını bozdu; 'kalpazan' ifadesi eleştiri amaçlı kullanılmış
YEREL HABERLER İstinaf, mahkemenin kararını bozdu; 'kalpazan' ...
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.