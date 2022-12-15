Erzurum'da tamirhanede sobaya dökülen mazot hastanelik etti

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da arkadaşının atık yağ sobasına yağ yerine mazot dökmesiyle meydana gelen parlamada, bacaklarında derin yanıklar oluşan vatandaşın tedavisi sürüyor.

Karaçoban ilçesinde esnaf 3 çocuk babası Adem Polat (34), bir süre önce aracını bakım için ilçedeki oto tamircisine götürdü.

Polat'ın burada karşılaştığı bir arkadaşı atık yağ sobasına, yağ yerine yanlışlıkla mazot döktü. Aniden meydana gelen parlamayla iş yerinde yangın çıktı.

Parlamayla alevler içinde kalan Polat yaralanırken, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir otomobil ve bazı eşya kısmen yandı.



Polat, ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Bacaklarında ve ellerinde ve vücudunun farklı bölgelerinde yanıklar oluşan Polat'ın arkadaşı ise kazayı hafif şekilde atlattı.

Tedavisi süren Polat, AA muhabirine, tamirhanede çay aldığı sırada birden patlama gibi ses duyduğunu söyleyerek, "Arkadaşım yağ sobasına yağ koyacağı yerde yanlışlıkla mazot dökmesiyle birden patlama oldu. Kendimi dışarı atana kadar bacaklarım yanmıştı." dedi.



Polat, sobaya mazotu döken arkadaşında önemli bir şey olmadığını belirterek, olay nedeniyle bir süre şoka girdiklerini, insanların yüzüne su döktüğünü hatırladığını ifade etti, "Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kimse sobaya tiner, mazot dökmesin, yanık ağrısı çok zor. Arkadaşım bilerek yapmadı. Talihsiz olay yaşadık. Şehir Hastanesinin hizmetleri, doktor ve personelleri mükemmel. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan, bacaklarında 2. ve 3. derece derin, elleri ile vücudunun bazı yerlerinde yüzeysel yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini söyledi.

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