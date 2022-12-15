Erzurum'da baz istasyonundan akü çalan 2 şüpheli tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde, baz istasyonundan 7 akü çalan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Türk Telekom'a ait baz istasyonlarından sinyal alınamadığı ihbarı üzerine inceleme yaptı. İstasyonlardaki akülerin çalındığını tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı kontrol amaçlı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kent merkezine doğru ilerleyen araçtakilerin gidebileceği güzergahta araştırma yapan ekipler, Rabiana Mahallesi'nde durdurdukları aracın sürücüsü Orhan A. ile kaçtığı hurdalıkta yakaladıkları Mutluhan Ç'yi gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından Pasinler Adliyesine sevk edilen Orhan A. ve Mutluhan Ç, hırsızlık suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan 7 akünün bulunduğu iş yeri sahibi Yakup A. hakkında da adli işlem başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.