Narman Peribacaları üniversite öğrencilerini ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narman Peribacaları üniversite öğrencilerini ağırladı

AA

Narman Peribacaları üniversite öğrencilerini ağırladı

ERZURUM (AA) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları fotoğrafçıları ağırladı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Vizör Fotoğraf Kulübü üyeleri, halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen ve oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan Narman Peribacaları'nda fotoğraf çalışması yaptı.

Üniversitenin fotoğraf bölümü koordinatörü Mehmet Gemalmaz, AA muhabirine, saha çalışması yaptıklarını belirterek "Narman'ın doğal güzelliklerini fotoğraflıyoruz. Arkadaşlarımızla birebir saha deneyimi sağlıyoruz. Böylece makineye daha iyi hakim oluyorlar. Çok güzel bir yer. Fotoğrafseverleri buraya bekliyoruz." dedi.

Kulüp öğrencilerinden Eda Karakoca da fotoğraf çalışması yapmak için geldiklerini, amaçlarının doğal güzellikleri fotoğraflamak olduğunu anlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Böcek fobisini yendiği hipnoterapi ile çocukların dişçi korkusunu sonlandırıyor
YEREL HABERLER Böcek fobisini yendiği hipnoterapi ile çocukların ...
Erzurum'da bir iş yerine silahla ateş açıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da bir iş yerine silahla ateş açıldı
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da 5 yaş grubunun okullaşma oranı yüzde 99'a yükseldi
YEREL HABERLER Erzurum'da 5 yaş grubunun okullaşma oranı yüzde 99'a ...
Erzurum'da polisten kaçan firari hükümlü itfaiye yardımıyla balkonda yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da polisten kaçan firari hükümlü itfaiye ...
(Görüntülü) ERZURUM&#039;DA ATLI HAFIZLAR, 489&#039;UNCU &#039;BİNBİR HATİM&#039;İ BAŞLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUM'DA ATLI HAFIZLAR, ...
Erzurum'da atlı hafızlar, 489'uncu 'Binbir Hatim'i başlattı
YEREL HABERLER Erzurum'da atlı hafızlar, 489'uncu 'Binbir Hatim'i ...
Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim"ler başladı
YEREL HABERLER Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim"ler başladı
Erzurumlu 50 yaşındaki Öznur Turgut'un yaşantısı da tarzı kadar renkli
YEREL HABERLER Erzurumlu 50 yaşındaki Öznur Turgut'un yaşantısı da ...
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini ...
(Görüntülü) POLİSİ GÖRÜNCE ATLADIĞI ALT KATIN BALKONUNDA MAHSUR KALINCA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİSİ GÖRÜNCE ATLADIĞI ALT KATIN ...
Polisi görünce atladığı alt katın balkonunda mahsur kalınca yakalandı
YEREL HABERLER Polisi görünce atladığı alt katın balkonunda mahsur ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
(Görüntülü) BAZ İSTASYONLARININ AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAZ İSTASYONLARININ AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ...
Erzurum'da "2. OSB mağdurları" için ön tahsisler yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da "2. OSB mağdurları" için ön tahsisler ...
Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yıl hapisle yargılanıyor
YEREL HABERLER Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yıl ...
Baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, ...
Araştırma görevlisinin atış sırasında ölümüyle ilgili iki meslektaşı hakim karşısında
YEREL HABERLER Araştırma görevlisinin atış sırasında ölümüyle ilgili ...
Erzurum'da baz istasyonundan akü çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum'da baz istasyonundan akü çalan 2 şüpheli ...
"18. Uluslararası Kar Film Festivali" başladı
YEREL HABERLER "18. Uluslararası Kar Film Festivali" başladı
Kayak sezonunu erken açan Palandöken'e 15-20 bin Rus turist gelmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Kayak sezonunu erken açan Palandöken'e 15-20 bin Rus ...
Erzurum'da tamirhanede sobaya dökülen mazot hastanelik etti
YEREL HABERLER Erzurum'da tamirhanede sobaya dökülen mazot ...
(Görüntülü)BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN TÜRK, 10&#039;UNCU KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN TÜRK, 10'UNCU KEZ ...
Bileği bükülmeyen Türk, 10'uncu kez dünya şampiyonu oldu - Yeniden
YEREL HABERLER Bileği bükülmeyen Türk, 10'uncu kez dünya şampiyonu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.