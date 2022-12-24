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Bakanlar Kirişci ve Karaismailoğlu, Erzurum'daki toplu açılış törenine katıldı

AA

Bakanlar Kirişci ve Karaismailoğlu, Erzurum'daki toplu açılış törenine katıldı

ERZURUM (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Birileri kilometrelerce konuşurlar, hiçbir işe yaramazlar. Bizler kilometrelerce yol yaparız, milletimize iş ve aş olur. Bizim görevimiz bu." dedi.

Bakan Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi bitişiğindeki yeni miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Kirişci, törende, gelecek yıl yeni bir yüzyıla başlanacağını, bunun "Türkiye Yüzyılı" olduğunu söyledi.

Üretimin öneminden bahseden Kirişci, "Üretimde tarım, bir numaralı sektör olduğunu bütün dünyada, Türkiye'de ve Erzurum'da da gösterdi mi. Bunu kim üretti, sizler Erzurumlu kardeşlerim. Erzurumlu Emrah'ın, Alvarlı Efe'nin, İbrahim Hakkı'nın, ecdadın bu şehre kazandırdıklarını Allah'ın izniyle yeni yüzyılda, Türkiye Yüzyılı'nda burada bulunan gençler, Erzurumlu kardeşlerim inşallah ziyadesiyle gösterecekler." dedi.

Tahıl koridoruna değinen Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız izlemiş olduğu lider diplomasisiyle, bütün dünya 'acaba biz gıda kriziyle karşı karşıya kalacak mıyız' derken, dünyada Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletleri de yanımıza alarak bir masanın etrafında tamamını toplamış oldu. Bu lider diplomasisi sayesinde tahıl koridoru denilen yine tarıma ve gıdaya işaret eden bir koridor açıldı. Hamdolsun bu koridor sayesinde bütün dünya bir nefes aldı. İşte böyle bir lideri 2023 yılında inşallah yeniden seçmeye Erzurum hazır mı?"

- Bakan Karaismailoğlu: "Birileri kilometrelerce konuşurlar, hiçbir işe yaramazlar"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ise Erzurum'un dört bir yanında devam eden işlerin olduğunu anlattı.

Erzurum'un daha iyi, daha güçlü, daha gelişmesi, şehri dört yönden imar ve inşa etmek için topyekun çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "İnşallah bunların hepsi Erzurum'un büyümesi, gelişmesi için çok büyük işler olacak. Birileri kilometrelerce konuşurlar, hiçbir işe yaramazlar. Bizler kilometrelerce yol yaparız, milletimize iş ve aş olur. Bizim görevimiz bu. İnşallah bu Erzurum'un sesi bütün dünyayı titretecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde durmak yok yola devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

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