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Erzurum'da "Allahuekber Şehitleri" anıldı

AA

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler, törenle anıldı.

Erzurum'da "Allahuekber Şehitleri" anıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler, törenle anıldı.

Valilik öncülüğünde düzenlenen program, 108 yıl önce şehit düşen askerlerin isimlerinin yazılı olduğu Bardız Yayla Şehitliği'ndeki şehitlik anıtında dua edilip karanfil bırakılmasıyla başladı.

"Bardız" olarak bilinen ve Erzurum'dan hareket eden birliklerin Sarıkamış'a harekatı öncesi en önemli buluşma noktası Gaziler Mahallesi'nde yer alan ve Türk bayraklarıyla donatılan Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erzurum'daki birliklerin 22 Aralık 1914'teki hareketiyle başlayan ve 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, söz konusu tarihte olduğu gibi 85. Alay Sancağı'nın buradaki köy camisinin minaresine çekilmesi temsili olarak canlandırıldı.

Sancağın minareye asılmasının ardından ezan okunarak, şehitler için askerlerce saygı atışı yapıldı. Öğrencilerden oluşan koro ekibinin müzik dinletisinin ardından mehteran takımı gösteri yaptı.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı için yola çıkan birliklerin Bardız'da, 108 yıl önce dünya tarihindeki en büyük destanlardan birini yazdığını söyledi.

93 Harbi sonrasında esir kalmış vatan topraklarına ilk kez Türk askerinin girdiğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"O askerlerin gelişindeki yollar adeta cennet bahçeleri gibiydi. Dünyanın en büyük itaat destanı bu topraklarda yazıldı. Burada o destanı yazan yiğitleri anmak içtin toplanmış bulunuyoruz. O yiğitlerin toprağa düşen bedenleri, bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu milletin bu topraklarda var olacağının açıkça göstergesidir. Onları Allahuekber dağlarına çıkaran ateş ne ise günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde Pençe Kilit, Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında kahraman ordumuzun torunlarının kanını ısıtan duygu da aynı duyguydu. Bu duygu elbetteki inanç, iman ve yüreklerdeki vatan sevgisinin ateşiydi."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Sarıkamış şehitleri başta olmak tüm şehitlere rahmet dileğinde bulundu.

Türk milletinin her zaman şehitleri olduğunu aktaran Sekmen,"Bu millet şehit millettir. Canı pahasına da olsa vatanını milletini seven bu millet, mutlaka cepheye koşar. Biz biliyoruz ki vatan sevgisi imandandır. İmanı olan mutlaka vatanını çok seviyordur." dedi.

Türkiye İzciler Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ise izcilere şehitleri, tarihi ve köklerini anlatmadan, yaşatarak öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş, 32. Tümeni temsilen Çakırbaba üzerinden Sarıkamış Hattına yürüyecek olan izcilere bayrak teslimi yaptı.

Programa, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Türkiye İzciler Federasyonu üyeleri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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