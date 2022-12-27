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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da kar, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu

AA

Erzurum'da kar, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kar, Ardahan ve Kars'ta ise dondurucu soğuklar etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Erzurum'da etkili olan kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.

Soğuk havanın da hakim olduğu kentte, bazı camilerin şadırvanları ile çeşmelerde buzlanma oluştu.

İnşaat işçilerinin ateş yakarak ısınmaya çalıştığı kentte, bazı sürücüler soğuklar nedeniyle çalışmayan araçlarına akü takviyesi yaptı.

Vatandaşlar ile belediye ekipleri kuşlar için belirli alanlara yem bıraktı.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 22, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 5 santimetre ölçüldü.

İnşaat işçilerinden Yusuf Altın, AA muhabirine, soğuk havada arkadaşlarıyla ısınmak için ateş yaktıklarını söyledi.

Bölgedeki soğukların her geçen gün etkisini arttırdığını belirten Altın, dondurucu soğuklara rağmen ekmek parası için çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan Tuncay Tan da soğuk hava nedeniyle araçlarının çalışmadığını kaydederek, "Çalışan başka bir araçta takviye yapıyoruz. Evden getirttirdiğimiz sıcak suyu da aracın soğuktan donan kısmına dökeceğiz. Böylelikle aracımızı çalıştırıp işimize gidebileceğiz." dedi.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuklar nedeniyle buzlanma ve sis oluştu.

Kura Nehri'nin yüzeyinde buzlanma meydana geldi.

- Kars

Kars’ta ise soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araç camları buz tuttu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 9'u gösterdiği Sarıkamış'ta da ormanlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

İlçedeki Acısu Deresi de tamamen buzla kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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