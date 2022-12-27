Genç kayakçılar Erzurum'da milli takıma ve EYOF'a katılmak için ter döktü

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ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'daki kış sporları tesislerinde yapılan seçmelerde milli takıma girmeye hak kazanan 13 kayakçı, Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin kota vermesi halinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) ter dökecek.

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programı kapsamında kente gelen sporcular, kayaklı koşu, alp disiplini, snowboard, biatlon ve kayakla atlama kategorilerinde milli formayı giymek için mücadele etti.

Kentteki kış sporları tesislerinde yapılan seçmelerde parkur dereceleriyle milli takıma seçilen 13 sporcu, Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin kota vermesi halinde Türkiye'yi temsilen 21-28 Ocak'ta İtalya'nın Friuli-Venezia Giulia kentinde düzenlenecek olan EYOF'a katılacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine, Palandöken'de şampiyonanın seçmelerini tamamladıklarını söyledi.

Seçmeler neticesinde en iyi sporcularla yarışlara gideceklerini belirten Oto, "Bu seçmelerle İtalya'da yapılacak olan şampiyonaya elit sporcularımız seçildi. Alacakları kotaya göre Türkiye'mizi temsil edecekler." dedi.

Birçok farklı branşta seçmelerin yapıldığını ifade eden Oto, "Bu seçmeler kayaklı koşu, alp disiplini, snowbord ve biatlonda yaptık. Ayın 28'ine kadar akreditasyonlar için Türkiye Olimpiyat Komitesine vermemiz lazım. Sporcularımız ocak ayındaki bu yarışma için İtalya'ya gidecek. Sporcularımız orada en iyi derecelerle ülkelerini temsil edecekler." diye konuştu.





- "Buzullarda antrenman yapıyoruz"

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını dile getiren Oto, şöyle devam etti:

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin çabası içindeyiz. Biz bunun için çalışıyoruz. Çocuklarımız iki aydır çalışıyor. Biz Avusturya'da bir ev kiraladık ve buzullarda antrenman yapıyoruz. Olimpik Milli Takımı'mız Avusturya'da yarışlara katılıyor. Hedefimiz 10 ay kayak kaydırmak. 10 ay kayak kaydırdığımız takdirde ileri ki yıllarda çok iyi derece yapacağımıza inanıyoruz."

Oto, bu sene kar yağışının dünya genelinde yeterli seviyede olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah böyle devam etmez. Suni karlamalar yapılıyor, hava derecesi tutarsa dünyada olduğu gibi biz de karlama ile bu işi çözeriz. Duamız kar yağsın ki bereket olsun. 2011'den sonra biz kayakla atlamaya çok önem veriyoruz. Son olarak sporcumu Ali Bedir iyi bir başarı sağladı. Arkasından Alihan ve Taha var. Bu sistemde gidersek biz kayakla atlamada çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Fatih Arda İpcioğlu, her geçen gün üstüne koyarak atlıyor. Arda rol model oldu bunu da başarılarıyla görüyoruz."

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