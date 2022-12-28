Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Cami şadırvanları, çeşmeler ile yol ve kaldırımlarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, park ve bahçelerde kırağı oluştu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 5 santimetre ölçüldü.

- Ardahan, Ağrı

Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun sisin de görüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Ağrı'da ise soğukların etkisiyle dere ve nehirler buzla kaplandı.

- Kars

Kars'ta Kars Çayı'nın büyük bir bölümü dondu, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Yollarda buzlanma görülen kentte, çeşmelerin etrafında sarkıtlar meydana geldi.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlar kırağı tuttu, bazı sulak alanlar dondu.

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