Erzurum Valisi Okay Memiş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi alan Memiş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinden Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" adlı fotoğrafına oy veren Memiş, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti.

Vali Memiş, çevre-yaşam kategorisinde ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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