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Erzurum'da Mekke'nin Fethi programı düzenlendi

AA

Erzurum'da Mekke'nin Fethi programı düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum’da Mekke'nin fethedilmesinin 1392’nci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Milli Görüş Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) ortaklaşa düzenlediği “Mekke’nin Fethi” programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, sinevizyon gösterimi yapılarak ezgiler seslendirildi.

AGD Erzurum Şube Başkanı Levent Sorgun, burada yaptığı konuşmada, Mekke Fethi'nin yıl dönümü dolayısıyla böyle bir program düzenlendiklerini söyledi.

Dernek olarak geçmişten beri şuurlu, sorumlulukların farkında olan, Allah rızası için gayret gösteren ve iyi bir neslin yetiştirilmesi konusunda müstesna bir kuruluş olduklarını belirten Sorgun, “Yaptığımız çalışmalar, dünyaya, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumlulukların farkında, kardeşliği, merhameti ve sevginin bir arada yaşama kültürü ve adaletin tesisinde gayret eden bir gençlik oluşturma çabasıdır.” dedi.

Sorgun, yardımlaşma ve paylaşmayı karakter edinmiş, verdikleri sözlerden duran ve her türlü sıkıntıya karşı sabreden ve adaleti gözeten bir neslin inşası için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, tüm dünyanın bu geceyi bir vesile ile kutladığını anımsatarak, Hristiyanların Noel, İslam dünyasının da “Mekke’nin Fethi” vesilesiyle kutladığını ifade etti.

İslam dünyasının bir araya gelip, birlikte düşünmek ve hareket etmesi gerektiğine işaret eden Polat, şunları kaydetti:

“Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok büyük bir tehlike var. Küresel emperyalizm, İslam dünyasının içine LGBT gibi aile değerlerini yok etmek üzere çok kirli, çok çirkef planlarıyla bozmaya çalışıyor. Bugün vesilesiyle de bu akım Noel kutlaması yapıyor. Noel kutlamasını öyle bir şekilde yapıyorlar ki bizim de, İslam dünyasının da peygamber olarak kabul ettiğimiz Hz. İsa’nın doğumunu içkili, kumarla kutlaması bizi çok üzüyor. Ama biz bugün vesilesiyle tüm inanlara diyoruz ki yeni bir dünya doğuyor. Bu dünya için İslam dünyası bir araya gelecek, gereğini de yapacak. İnşallah çocuklarımıza sahip çıkacağız ve gençlerimizi ile çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle daha iyi yetiştireceğiz.”

Program, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın konuşmalarıyla devam etti.

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