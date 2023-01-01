Erzurum'da gençler yılın ilk gününde sabah namazında buluştu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni yılın ilk gününde sabah namazında buluştu.

"Yeni yıl yeni umut" sloganıyla Lalapaşa Camisinde bir araya gelen Gençlik Merkezi gönüllüleri, sabah namazı sonrası cemaate çay ve çorba ikram etti.

Gençlerin katılım sağladığı etkinlik, yeni yılın ilk gününe dair dilek ve temennilerde bulunulmasıyla sonra erdi.

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