Erzurum'da gençler yılın ilk gününde sabah namazında buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da gençler yılın ilk gününde sabah namazında buluştu

AA

Erzurum'da Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni yılın ilk gününde sabah namazında buluştu.

Erzurum'da gençler yılın ilk gününde sabah namazında buluştu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni yılın ilk gününde sabah namazında buluştu.

"Yeni yıl yeni umut" sloganıyla Lalapaşa Camisinde bir araya gelen Gençlik Merkezi gönüllüleri, sabah namazı sonrası cemaate çay ve çorba ikram etti.

Gençlerin katılım sağladığı etkinlik, yeni yılın ilk gününe dair dilek ve temennilerde bulunulmasıyla sonra erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oldu
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava ...
(Görüntülü) PALANDÖKEN&#039;DE &#039;YENİ YIL&#039; COŞKUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) PALANDÖKEN'DE 'YENİ YIL' ...
Palandöken'de 'yeni yıl' coşkusu
YEREL HABERLER Palandöken'de 'yeni yıl' coşkusu
Palandöken'de yeni yıl coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Palandöken'de yeni yıl coşkuyla kutlandı
Erzurum'da Mekke'nin Fethi programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum'da Mekke'nin Fethi programı düzenlendi
Erzurum jandarmasından yeni yıl için "görevdeyiz" klibi
YEREL HABERLER Erzurum jandarmasından yeni yıl için "görevdeyiz" ...
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş'ten yeni yıl mesajı
Kayak merkezlerinde kar olmayınca turistler yılbaşı için Palandöken'e yöneldi
YEREL HABERLER Kayak merkezlerinde kar olmayınca turistler yılbaşı ...
(Görüntülü) DOĞAYA VERECEĞİ YÜKÜ, TASARLADIĞI ÇÖP ELBİSEYLE SIRTINDA TAŞIDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOĞAYA VERECEĞİ YÜKÜ, TASARLADIĞI ÇÖP ...
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Çakmak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Çakmak AA'nın ...
Doğaya vereceği yükü, tasarladığı çöp elbiseyle sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Doğaya vereceği yükü, tasarladığı çöp elbiseyle ...
Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı AA'nın "Yılın ...
Çevreci öğrenci farkındalık için bir aylık çöpünden kıyafet yapıp giydi
YEREL HABERLER Çevreci öğrenci farkındalık için bir aylık çöpünden ...
Erzurum'da gönüllü öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi
YEREL HABERLER Erzurum'da gönüllü öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın ...
(Görüntülü) 74 YAŞINDAKİ KADINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
YEREL HABERLER (Görüntülü) 74 YAŞINDAKİ KADINI BOĞAZINI KESEREK ...
Türkiye'nin tek buz müzesi binlerce ziyaretçi ağırladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin tek buz müzesi binlerce ziyaretçi ...
Türkiye curlingde olimpiyatları hedefliyor
YEREL HABERLER Türkiye curlingde olimpiyatları hedefliyor
74 yaşındaki kadını boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER 74 yaşındaki kadını boğazını keserek öldüren sanığa ...
Erzurum'da istihdam garantili mesleki eğitim kursları düzenlenecek
YEREL HABERLER Erzurum'da istihdam garantili mesleki eğitim kursları ...
Erzurum'da belediye başkanları Orhan ve Sunar "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da belediye başkanları Orhan ve Sunar "Yılın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.