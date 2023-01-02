Erzurum'da kaymakamlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da görevli Yakutiye, Palandöken ve Aziziye kaymakamları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan ve Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" adlı fotoğrafına oy veren Kaymakam Öztürk, haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde", çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafını seçti.

Palandöken Kaymakamı Tutkan ise spor kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç Dalgası", haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", çevre-yaşam kategorisinden ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraf karelerine oy verdi.

Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafına oy veren Aziziye Kaymakamı Çelik'de spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinden ise Mesut Varol’un "Beslenme saati" fotoğrafını tercih etti.





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