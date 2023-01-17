Erzurum'un Olur ilçesindeki yatırımların toplu açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'un Olur ilçesindeki yatırımların toplu açılışı yapıldı

AA

Erzurum'un Olur ilçesindeki yatırımların toplu açılışı yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum’un Olur ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan yatırımlar için toplu açılış töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe merkezinde düzenlenen açılış töreninde, her ilçede yapılan yatırımlardan Olur ilçesinin de payını aldığını söyledi.

Doğal gaz, alt ve üstyapı hizmetleri, içme suyu hattı, dış cephe sağlıklaştırmaları, araç filosu, kültür merkezi, atık su arıtma tesisi, okul ve cami onarımları, yol ve sulama tesislerinin düzenlenen törenle hizmete açıldığını ifade eden Sekmen, "Bundan 10 yıl önce 'Olur doğal gaza kavuşacak' derselerdi belki kimse inanmazdı. Kent merkezi eksenli bir büyüme değil kırsal ve ilçelerimizle birlikte eş değer bir büyüme gerçekleştireceğiz. Hamdolsun Erzurum şimdi ilçeleriyle birlikte büyüyor." diye konuştu.

Sekmen, yaptıkları hizmetlerde ayırım yapmadıklarını ve şehre ayrı bir katma değer kazandırdıklarını belirtti.

Turizm alanında yapılan yatırımlar sayesinde Erzurum'a gelen turist sayısının 26 binden 1 milyon 250 bine ulaştığını anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

"Turizm de başarıdan başarıya koşuyoruz. Sporda da zirvedeyiz. Yüksek irtifa kamp merkezilerimiz sayesinde yüzlerce futbol kulübünü Erzurum'a çekmeyi başardık, ev sahipliği yaptık. Tarımda ve hayvancılıkta bir belediyeden belki de hiç beklenmeyecek bir performansı ortaya koyarak et entegre tesisleri, canlı hayvan borsası, açık ve kapalı hayvan pazarları ile mobil mezbahalar kurduk. Çiftçimize her alanda lojistik destek verdik. Çünkü tarım da hayvancılık da Erzurum için marka bir değer demekti. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldik. Güneş enerjisinden ve metan gazından elektrik elde ettik. Yani bir nevi doğanın gücünü kullanarak, doğayı koruma altına aldık. Hükümetimizin ve belediyelerimizin ilimizde yatırımları artarak devam ediyor."

Konuşmaların yatırımların toplu açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurumlu heykeltıraş, atölyesini soğuk kış günlerinde kedilere açtı
YEREL HABERLER Erzurumlu heykeltıraş, atölyesini soğuk kış ...
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül basın mensupylarıyla buluştu
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül basın mensupylarıyla ...
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri 2023'te 3 ...
Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor
YEREL HABERLER Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ...
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi ...
Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Erzurum'da kurulan "güneş tarlası"nda yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek
YEREL HABERLER Erzurum'da kurulan "güneş tarlası"nda yıllık 4 milyon ...
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.