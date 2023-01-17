Erzurum'un Olur ilçesindeki yatırımların toplu açılışı yapıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum’un Olur ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan yatırımlar için toplu açılış töreni düzenlendi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe merkezinde düzenlenen açılış töreninde, her ilçede yapılan yatırımlardan Olur ilçesinin de payını aldığını söyledi.

Doğal gaz, alt ve üstyapı hizmetleri, içme suyu hattı, dış cephe sağlıklaştırmaları, araç filosu, kültür merkezi, atık su arıtma tesisi, okul ve cami onarımları, yol ve sulama tesislerinin düzenlenen törenle hizmete açıldığını ifade eden Sekmen, "Bundan 10 yıl önce 'Olur doğal gaza kavuşacak' derselerdi belki kimse inanmazdı. Kent merkezi eksenli bir büyüme değil kırsal ve ilçelerimizle birlikte eş değer bir büyüme gerçekleştireceğiz. Hamdolsun Erzurum şimdi ilçeleriyle birlikte büyüyor." diye konuştu.

Sekmen, yaptıkları hizmetlerde ayırım yapmadıklarını ve şehre ayrı bir katma değer kazandırdıklarını belirtti.

Turizm alanında yapılan yatırımlar sayesinde Erzurum'a gelen turist sayısının 26 binden 1 milyon 250 bine ulaştığını anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

"Turizm de başarıdan başarıya koşuyoruz. Sporda da zirvedeyiz. Yüksek irtifa kamp merkezilerimiz sayesinde yüzlerce futbol kulübünü Erzurum'a çekmeyi başardık, ev sahipliği yaptık. Tarımda ve hayvancılıkta bir belediyeden belki de hiç beklenmeyecek bir performansı ortaya koyarak et entegre tesisleri, canlı hayvan borsası, açık ve kapalı hayvan pazarları ile mobil mezbahalar kurduk. Çiftçimize her alanda lojistik destek verdik. Çünkü tarım da hayvancılık da Erzurum için marka bir değer demekti. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldik. Güneş enerjisinden ve metan gazından elektrik elde ettik. Yani bir nevi doğanın gücünü kullanarak, doğayı koruma altına aldık. Hükümetimizin ve belediyelerimizin ilimizde yatırımları artarak devam ediyor."



Konuşmaların yatırımların toplu açılışı yapıldı.



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