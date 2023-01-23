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Erzurum'daki Arabakırığı Kanyonu bozulmamış doğasıyla dağcıların rotasında

AA

Erzurum'daki Arabakırığı Kanyonu bozulmamış doğasıyla dağcıların rotasında

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bozulmamış doğal güzelliğe sahip Arabakırığı Kanyonu, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında yer alıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) Ardahan'daki üyelerinden oluşan 6 kişilik grup, kanyonun güzelliklerini keşfetmek için yürüyüş etkinliği düzenledi.

Derin ve uzun vadiler, kanyon boyunca uzanan dereler, kayalıklarda oluşan şelaleleriyle dikkati çeken bölgede gezinti yapan dağcılar, sarıçam ormanları ile kaplı alandaki etkinliği 15 kilometrelik yürüyüşle tamamladı.

Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, AA muhabirine, havanın sıfırın altına düşmesine rağmen karın üstünde güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni yerleri keşfetmek için bölgede etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Yıldırım, "Zorlu ve harika doğasıyla kanyonda önemli bir yürüyüş yaptık. Özellikle trekking meraklılarının bu zorlu coğrafyada eşsiz bir deneyim yaşayacaklarına inanıyorum. Başkalarının da bölgeyi görmelerini istiyoruz. Bölgemizin tanıtımını sağlamak için bu tür etkinlikler çok önemli. Bu eşsiz doğal güzelliklerin kıymetini bilmemiz lazım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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