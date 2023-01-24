Şenkaya'daki yatırımların toplu açılışı yapıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 13 yatırım için toplu açılış töreni düzenlendi.

İlçe merkezinde düzenlenen törende, doğal gaz, canlı hayvan pazarı, kültür merkezi, itfaiye ve amirlik binası, HİS göleti ve sulama tesisi, modüler mezbahalar, yayla barınağı sıvat yapımı, asfalt kaplama arazi ve mera yolları, tretuar, menfez ve istinat duvarı, içme suyu ve kanalizasyon hattı, su deposu yapım ve onarımı, LED süs aydınlatma, okul, cami, taziyeevi, Kur'an kursu ve hizmet binaları onarımları yatırımlarının toplu açılışı yapıldı.

Vali Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde güzel eserlerin açılışını yaptıklarını söyledi.

Kırsala en çok yatırım yapan kentin Erzurum olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:



"Büyükşehir Belediyemiz 81 vilayette eminim ki kırsal alana en çok hizmet veren belediyedir. Mehmet Sekmen başkanımı kutluyorum. Büyükşehir Belediyemiz her yıl neredeyse kırsala bin kilometreye yakın sıcak asfalt yapan bir belediye. Hiçbir ayrım yapmaksızın vatandaşımızın mezhebi ve meşrebi her ne olursa olsun herkesi kucaklamaya gayret ediyoruz ve herkesin emrindeyiz. Bunun somut örneklerini de zaten gözlemliyorsunuz. Bugün Şenkaya'dan minibüsler kalkacak, insanlar Oltu OSB'de çalışmaya gidecek. Orada 19 tane fabrika açtık ve işsizlik sorununu çözmek en büyük gayemiz. Devletin bir kuruşunu bile heba etmeden fabrika yapıyoruz. Helal para kazanmak isteyen vatandaşlarımızın yanındayız ve onların emrindeyiz. Tek derdimiz vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de ilçeye toplamda 42 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yaptıklarını aktardı.

İlçeye bağlı mahallelerde toplam 36 gölet ve 10 sulama tesisi yaptıklarına değinen Sekmen, "İlçeye toplamda 120 kilometre sathi kaplama yaptık. Şenkaya bugün doğal gaza kavuştu, sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sadece kırsalda yaptığımız hizmetlerin bedeli 221 milyon 209 bin lira, kolay değil şehre para akmış. Şenkaya'ya toplamda 300 milyona yakın bir yatırım yaptık. Birileri laf yapar, birileri de icraat yapar. Birileri yapmaya birileri de yıkmaya gelir. Sayın valimizin teşviki ve bizim de desteklerimizle bugün 4 ilçemizin işsizlik sorununu çözdük. Daha çok yapacağımız işlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kurdele kesildi, doğal gaz meşalesi yakıldı.



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