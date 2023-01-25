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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acil servisin kadın doktorları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Acil servisin kadın doktorları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Serviste görev yapan kadın doktorlar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ile acil serviste görevli kadın doktorlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çakır ve doktorlar, spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", çevre-yaşamda Mohammed Shajahan'ın "Bangladeş'te hasat zamanı", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Prof. Dr. Çakır, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldıkları için mutlu olduklarını, ajansın foto muhabiri ve muhabirlerince çekilen her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Bu yıl oylamaya doktor arkadaşlarının küçük kızı Zeynep Lina'nın da katıldığını, fotoğrafları seçerken de zorlandıklarını dile getiren Çakır, "AA'nın çalışmalarını ve haberlerini beğenerek yakından takip ediyoruz. Acilin güçlü kadınları olarak oylarımızı kullandık. Herkese AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katılmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

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