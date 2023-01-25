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Uzundere'deki yatırımların toplu açılışı yapıldı

AA

Uzundere'deki yatırımların toplu açılışı yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar için toplu açılış töreni düzenlendi.

İlçe merkezinde düzenlenen törende, itfaiye amirlik binası, bilgievi, taziyeevi, köprü, yayla barınağı ve sıvat yapımları, foseptik, içme suyu ve kanalizasyon hattı, tretuvar, içme suyu ve istinat duvarı, su deposu yapımı ve onarımı, HS göleti ve sulama tesisi, BSK, sathi kaplama ve yol onarımı, okul, cami, imam evi ve taziye onarımı ile LED süs aydınlatma yatırımlarının toplu açılışı yapıldı.

Vali Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de 922 ilçe içerisinde Uzundere'nin, nüfusuyla orantılandığında kamu hizmetlerinden fazlasıyla pay aldığını belirtti.

Türkiye'de 81 ilde Erzurum Büyükşehir Belediyesi kadar kırsal alana hizmet eden başka belediye başkanı görmediğini anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Bu zorlu coğrafyada 2 bin rakımda bir ucu Doğu Karadeniz’de bir ucu Doğu Anadolu'nun tam göbeğimde 2 bin köyü olan yerleşim yerinde kıt kaynaklara ve yaşanan ekonomik sorunlara rağmen arkadaşlar büyük bir çaba içerisinde hizmet ediyorlar. Uzundere’de doğa turizm yapacağız. Göreve ilk geldiğimde Tortum Şelalesi’ni gördüğümde hem hayran kaldım hem de üzüldüm. Kollarımızı sıvayarak düzenleme yapmaya başladık ve Büyükşehir Belediyemiz de her türlü desteği bize sundu. Orası daha da iyi olacak. Bu Şelale Uzundere’nin, Erzurum’un hatta Türkiye’nin ölçeğinin çok daha üstünde bir yer. Dünyaya tanıtılacak bir alan ve bu bir nimettir. Aynı şekilde Tortum Gölü de bu coğrafyada. Burada daha fazla etkinlik ve organizasyon yapacağız. Bu da bu ilçeye bir istihdam kaynağı sağlayacak. Halkımızın para kazanacağı yatırımlar olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum’u ilçeleriyle birlikte güzelleştirdiklerini ifade etti.

Yerel yönetimlerin önemine dikkati çeken Sekmen, "Dünya global bir krizin eşiğindeyken ülkemiz hamdolsun atılım, gelişim ve yatırım hamlelerine devam ediyor. Türkiye büyürken kuşkusuz şehirlerimiz ve aynı eksende ilçelerimiz de büyüyor. Bugün hamdolsun içme suyu, altyapısı ve yol problemi olan bir mahallemiz yok. Uzundere’mizde şimdiye kadar 139 bin 417 metre içme suyu hattı, 47 bin 625 metre de kanalizasyon hattı inşa etmişiz. Uzundere’mizin güzelleşmesi için inşa ettiğimiz hizmetlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Vali Memiş, Büüykşehir Belediye Başkanı Sekmen, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yatırımların açılışı kurdele kesilerek yapıldı.

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