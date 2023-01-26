Erzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı 233 milyon liralık 87 aracı tanıttı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 233 milyon liralık 87 yeni araç için "15. Araç Filosu Tanıtım Programı" düzenledi.

Vali Okay Memiş, Olimpiyat Millet Bahçesi'ndeki törende, Büyükşehir Belediyesinin kırsal alana en fazla hizmet üreten belediye olduğunu söyledi.

Kentin 2 bin rakımda olduğunu ve 2 bin yerleşim yeri bulunduğunu belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyemiz hepsine yetişmeye çalışıyor. Burası çok sert bir coğrafya ve belediyemiz bütün yerel altyapı hizmetlerini götürmeye çalışıyor. Bizler kamu kaynağı kullanıyoruz ve bunları kullanırken dikkatli ve özenli olmak zorundayız. Kamu kaynağını doğru işlere harcarsanız olumlu neticeler alıyorsunuz. Bizler kısıtlı imkanlarla doğru projelere odaklandık ve sizlerin emrindeyiz. Erzurum'da yaşayan herkesi kucaklamaya ve onlara kamu hizmetlerini en iyi şekilde ulaştırmaya gayret ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaz kış demeden şehri geliştirmenin, büyütmenin ve dönüştürmenin gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Sorunlara çözüm bulmak için gayret gösterdiklerini belirten Sekmen, şunları kaydetti:



"Daha çok hizmet vereceğiz ve çalışacağız. Burada çok modern makineler var. Bu araçlardan bazılarını Türkiye'ye ilk kez soktuk ve burada uygulanıyor. Bu tip yeniliklere hep öncülük edeceğiz, Erzurum dönüşümün ve değişimin merkezi olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Erzurum'u bir Davos yapalım.' hayali var. İnşallah bizim yapacağımız yatırımlar, Davos'un çok önünde olacak, öyle bir ortam oluşturacağız."

İl Müftüsü Rüstem Can'ın duasının ardından protokol tarafından 233 milyon liralık 87 aracın hizmete alımı için kurdele kesildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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