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Erzurum'da "1. İspir Kurufasulye ve Kültür Festivali"nin lansmanı yapıldı

AA

Erzurum'da "1. İspir Kurufasulye ve Kültür Festivali"nin lansmanı yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Erzurumlular Derneğinin ev sahipliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul'da düzenlenecek "1. İspir Kurufasulye ve Kültür Festivali" öncesi lansman töreni düzenlendi.

Lala Paşa Kent Meydanı'nda düzenlenen program, bar gösterisiyle başladı.

İstanbul'da 5 Şubat'taki festival öncesinde yapılan lansmanda kente özgü ehram dokuma ve yöresel ürünler ile Atatürk Üniversitesi tarafından dokunan hereke halıları sergilendi.

Törene katılanlara kente özgü yemeklerden cağ kebabı ve kadayıf dolması ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, gazetecilere, güzel bir mekanda güzel bir etkinlik yapıldığını söyledi.

Erzurum'un ürünlerini tanıtma amaçları olduğunu belirten Almaz, "Özellikle gastro ürünlerimizi tanıtıyoruz ve bunların en başında fasulye geliyor. Türkiye Patent Ofisi tarafından Erzurum fasulyesinin 3 ayrı cinsi olan İspir, Narman ve Hınıs fasulyelerine coğrafi işaret verilmişti." dedi.

Almaz, etkinlik ve İspir fasulyesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Erzurum fasulyesi adı altında başka yerlerde üretilen ve kalitesi ile damak tadı aynı olmayan ürünler kullanılmasın diye bizler bunları bu tür etkinlikler gösteriyor ve öğretiyoruz. İspir fasulyesi bırakın Türkiye'yi dünyada meşhur bir tattır. Fasulye denilince Amerika ve Avrupa gibi yerler akla gelir ama biz artık Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde İspir fasulyesinin tercih edilen bir lezzet olduğunu gördük ve bu fasulyeyi adeta yedi düvelde tanıtıyoruz. Et denilince cağ kebabı akla gelir ama bakliyat denilince de İspir fasulyesi gelir. Bu tür etkinlikler her zaman bir şehrin farkındalığını ortaya koymak, gastro lezzetinin biraz daha göze gelmesini sağlamak amaçlıdır. "

Ümraniye Erzurumlular Derneği Başkanı Erdal Yavuz ise festival hakkında bilgi vererek, "Temin ettiğimiz 2 ton İspir fasulyemizi halkımıza dağıtacağız. Coğrafi işaretli ürünümüz İspir fasulyemizi tanıtmak için bunu yapacağız. İstanbul'da bir rekor denemesi yapacağız ve 25 metre boyunda tek olarak kadayıf dolmasını pişirip halkımıza ikram edeceğiz. Orada İspir fasulyesinden ziyade kültürümüzü de yansıtacağız. Oraya gelen sadece fasulyesini yemeyecek, alanda Erzurum'u yaşayacak." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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