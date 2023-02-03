Erzurum'da yolu kapanan 3 mahalledeki hastaların yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da yolu kapanan 3 mahalledeki hastalar, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Narman'ın Taşburun Mahallesi'nde göğüs ağrısı çeken 68 yaşındaki Senem Fırat, Çat'ın Karaşeyh Mahallesi'nde aniden fenalaşan 65 yaşındaki Mehmet Çağan ve aynı ilçenin Aşağı Çat Mahallesi'nde kalp krizi geçiren 45 yaşındaki Rahime Şahin'in yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yollarının kar dolayısıyla kapalı olması nedeniyle hastalara ulaşamayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesinden destek talep etti.

İhbarların olduğu bölgelere yönlendirilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolları açarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

Ambulansla mahallelerden alınan hastalar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastalardan Mehmet Çağan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve sağlık ile karla mücadele ekiplerine teşekkür ederek, "Kar yağışı nedeniyle yolumuz kapanınca, ambulansın yolunu açmak için kar timleri mahallemize kadar gelerek yolu açtı. Şu an sağlık durumum çok iyi." diye konuştu.

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