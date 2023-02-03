Erzurum'da 9. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanış Festivali başladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanış Festivali, dağcıların donan şelaleye tırmanışıyla başladı.

Uzundere ve Tortum ilçelerindeki buz tutan şelalelerde, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen festivale, birçok ilin yanı sıra Rusya, Fransa, İtalya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, İran, Kırgızistan ve Kazakistan'dan 41 sporcu katıldı.

Buz tırmanış sporcuları, Tortum ilçesinde bulunan yükseklikleri 25 ile 300 metre arasında değişen 27 farklı şelaleye tırmanışlarını gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Çetin Bayram etkinliğe, 10 ülkeden 21 yabancı ve 20 yerli sporcunun katıldığını söyledi.



"Bugün sporcular Tortum'un Demirciler köyündeki Demirciler Şelalesi ve Uzundere'nin Cevizli köyünde Çetin Ceviz Şelalelerinde tırmanışlarını yapacaklar." diyen Bayram şu ifadeleri kullandı:



"Dünyada ilk kez bir festival içinde buz ve kaya tırmanışı gerçekleştiriliyor. Bu da ülkemizi turizm ve doğal güzellik anlamındaki çeşitliliğinin en güzel göstergesi. Bir gün arayla hem buza hem de kayaya tırmanıyor sporcular, böyle bir tecrübeyi böyle bir deneyimi yaşamadıklarını biliyoruz."

Bayram, Erzurum'daki buz tırmanışlarının 5 Şubat Pazar günü tamamlanacağını, 6-7-8 Şubat'ta da İzmir'de kaya tırmanışlarının yapılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.