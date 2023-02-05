Erzurum'da 9. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanış Festivali tamamlandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanış Festivali, sona erdi.

Uzundere ve Tortum ilçelerindeki buz tutan şelalelerde, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen festivale Türkiye, Rusya, Fransa, İtalya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, İran, Kırgızistan ve Kazakistan'dan 41 sporcu katıldı.

Sporcular, festival süresince ilçelerde yükseklikleri 25 ile 300 metre arasında değişen 27 farklı şelaleye tırmanış gerçekleştirdi.

Festivalin son gününde Tortum ilçesindeki Demirciler Mahallesi'ne giderek sporcularla bir araya gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinden sporcuların Erzurum'a gelerek tırmanış yaptığını söyledi.

Memiş, sporcuların onlarca şelaleye tırmanış gerçekleştirdiğini belirterek, "Dünya çapında profesyonel tırmanışçıları ilimizde ağırlıyoruz. Dünyanın en zor lokasyonlarından Everest Dağı'na ve K2 denilen dağa tırmanış gerçekleştiren Roman Abildaev burada, kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Organizasyonun çeşitli kurumlarca desteklendiğini vurgulayan Memiş, "Tortum kaymakamlığı ve belediyesi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerimizlerle buradayız. Organizasyonda emeği olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'a, üniversitenin spor daire başkanı Çetin Bayram'a ve tüm sporculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rus sporcu Roman Abildaev de festivale verdiği desteklerinden ötürü Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'e teşekkür etti.​​​

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