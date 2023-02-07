Erzurum'dan deprem bölgelerine insani ve gıda yardımları sürüyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum'dan arama kurtarma, sağlık, güvenlik güçleri ve çeşitli kurumlar ile gönüllülerden oluşan 1299 kişi, 257 araç ve iş makinesi ile gıda malzemesi, depremden etkilenen illere gönderildi.

Erzurum'da Valilik koordinesinde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden dolayı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) oluşturulan kriz masasında, deprem bölgelerine insani yardım ve destek çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda AFAD koordinasyonunda belediyeler, kamu kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 20 bin 500 battaniye, polar takımları, elektrikli ısıtıcı, soba, ayakkabı, yorgan, jeneratör, yatak, yastık, mont, bot ve giysinin yanı sıra su, ekmek gıda ve kışlık malzemeler tırlarla deprem bölgelerine sevk edildi.

Aralarında arama kurtarma, sağlık, güvenlik güçleri ve çeşitli kurumlar ile gönüllülerden oluşan 1299 kişi ile yemek tırı, cenaze nakil aracı, akaryakıt tankeri, vinç, greyder, çekici, kamyon, minibüs, ekskavatör, treyler, pikap, taş kasa kamyon ve yatakhane treyleri gibi 257 iş makinesi ve aracın deprem bölgesine intikali sağlandı.

Öte yandan AFAD İl Müdürlüğünde konuşlandırılan çeşitli otobüs firmaları da deprem bölgesine gönüllü olarak yardıma gitmek isteyenlerin sevkini sağlıyor.

- "Ülkemize canımız feda"



Bülent Erkan, AA muhabirine, İspir ilçesinden gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istediğini belirterek, "Ekip arkadaşlarımız Malatya'da ben de orada arama kurtarma çalışmalarına katılacağım. Ülkem için yaşıyorum, ülkemize canımız feda." dedi.

Sağlık çalışanı Halenur Yontan da depremden dolayı yaşadığı İstanbul'a gitmekten vazgeçtiğini belirterek, "Gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek için çeşitli kurumlara başvurdum. Şimdi deprem bölgesine gidiyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza faydamız dokunur." diye konuştu.

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